NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag mit einer weiteren Erholung an ihren starken Oktober-Auftakt anknüpfen. Etwas Hoffnung, dass die Dringlichkeit aggressiverer Zinserhöhungen der Fed nachlässt, gilt als Treiber des starken Monatsstarts nach dem extrem schwachen September. Bislang weist der US-Aktienmarkt in diesem Jahr die drittschlechteste Neunmonatsentwicklung seit 1931 auf.

"Der Optimismus scheint im Oktober wieder im Markt zurück zu sein", kommentierte Pierre Veyret vom Broker Activtrades. Es steht aber weiterhin die Frage im Raum, ob es sich um eine Bärenmarktrally oder sogar eine vorläufige Wende handelt. Veyret gibt sich vorsichtig, denn die steigende Risikobereitschaft der Anleger basiere eher auf Annahmen als auf Fakten. Seiner Ansicht nach werden weitere Wirtschaftsdaten darüber entscheiden, ob der Markt richtig liegt. Am Dienstag werden Daten zu den industriellen Auftragseingängen erwartet.

Die Haltung der Notenbanken bleibt insgesamt das bestimmende Thema. Positiv auf die Risikobereitschaft wirkt sich am Dienstag auch die Tatsache aus, dass die australische Notenbank ihren Kampf gegen die hohe Inflation weniger eindringlich fortsetzt als von vielen erwartet. Sie erhöhte ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte, während Analysten mehrheitlich einen Schritt um 0,5 Punkte erwartet hatten.

Die Hoffnung, dass die Fed bei ihren Zinserhöhungen vom Gaspedal geht, treibt am Dienstag unter anderem die Technologiewerte stärker an. Die Papiere der Branchenriesen Microsoft , Apple , Alphabet , Facebook und Netflix zogen vorbörslich um bis zu 1,8 Prozent an. Übertroffen wurde dies von Tesla mit einer Erholung um 2,8 Prozent. Die Papiere des Elektroautobauers hatten allerdings am Vortag wegen enttäuschender Auslieferungszahlen einen Kursrutsch erlebt.

Ein besonders klarer vorbörslicher Nasdaq-Gewinner sind am Dienstag außerdem die Amazon-Aktien mit einem Anstieg um 2,9 Prozent. Analyst Brent Thill von Jefferies Research betonte in einer Studie, Anleger bekämen auf dem derzeitigen Kursniveau das angestammte Online-Handelsgeschäft geschenkt. Die Marktbewertung des Konzerns sei derzeit niedriger als der Wert der übrigen Sparten, so Thill.

Etwa drei Prozent gewannen vorbörslich auch die Aktien von Gilead . Die US-Bank JPMorgan hat den Pharmakonzern von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Mit dem sich abzeichnenden Wachstum im HIV-Geschäft und einer aufstrebenden Onkologie-Pipeline sei die Aktie auf dem derzeitigen Niveau deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/stw