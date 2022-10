Jan Thöndl mischt mit algorithmus-basiertem Investmentfonds den Anlagemarkt auf

Zug (ots) - Am 15. Oktober 2022 startet FX Multi Fund for Alpha One, der

Alternative Investmentfonds der Thoendl Investments (Malta) SICAV p.l.c., einer

Tochtergesellschaft der Thöndl Investments AG. Der Fondsmanager Jan Thöndl hat

die Schirmherrschaft inne, um mit dem neuartigen Algorithmus eine Revolution in

der Risikodiversifizierung zu starten.



Die Chance: Inflation und Niedrigzins umschiffen