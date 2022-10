Trillion Energy vollständig finanziert, um Erdgasproduktion zu steigern, während Europa in Versorgungskrise schlittert

Vancouver (British Columbia), 4. Oktober 2022. Trillion Energy International Inc. (CSE: TCF, OTCQB: TRLEF, Frankfurt: Z62) („Trillion“ oder das „Unternehmen“) befindet sich auf halbem Weg zu seinem ersten neuen Bohrloch im Rahmen der Erschließung des Erdgasfeldes SASB vor der türkischen Küste. Trillion ist nun vollständig finanziert, um das Erschließungsprogramm mit zunächst sieben Bohrlöchern durchzuführen sowie weitere zehn Bohrlöcher mit dem Cashflow aus den ersten sieben Bohrlöchern zu bohren.

Die Erdgasproduktion bei SASB wird voraussichtlich im November dieses Jahres beginnen und die Region mit kritischem neuem Erdgas versorgen. Diese Versorgung ist dringend erforderlich, zumal mehrere Gasquellen, von denen Europa bis dato abhängig war, vom Netz gehen werden, wie etwa die Pipelines Nord Stream I und II, die nach Explosionen in der vergangenen Woche nun nicht mehr in Betrieb sind, und das Feld Groningen, das sich im Besitz von ExxonMobil und Shell befindet, wurde von der niederländischen Regierung gezwungen, die Produktion auf weniger als 2 BCM für 2023 zu reduzieren – gegenüber mehr als 4 BCM im Jahr 2022. Außerdem hat Russland in der vergangenen Woche die Gaslieferungen an Italien gekürzt, die Gasversorgung der Republik Moldau um 30 % reduziert und die Schließung der durch die Ukraine nach Europa führenden Pipeline angekündigt.

Trillion Energy verfügt über eine Erdgaspipeline und Anlagen auf dem türkischen Festland, die nicht von den Gastransportsystemen abhängig sind, die in anderen Teilen Europas Probleme bereiten. Die Erschließung durch Trillion Energy wird in Zeiten akuter Knappheit dringend benötigtes Erdgas zum aktuellen Preis von über 30 $/Mcf liefern.

Arthur Halleran, CEO von Trillion, sagte:

„Trillion Energy freut sich, gerade rechtzeitig vor den kalten Wintermonaten eine neue Produktion für Heizung und Strom in Betrieb zu nehmen. Wir freuen uns, dass unsere ersten beiden Bohrlöcher planmäßig fertiggestellt und bis November dieses Jahres Erdgas liefern werden. Die Region SASB am Schwarzen Meer weist beträchtliches Potenzial auf, die Türkei und Europa mit viel mehr Gas zu versorgen, sobald eine weitere Produktion aufgenommen wird.“