Save Foods empfängt leitende Angestellte führender multinationaler Lebensmittel- und Agrarunternehmen aus LATAM

Neve Yarak, IL, 4. Oktober 2022 -- Save Foods, Inc. (NASDAQ: SVFD) (FSE:80W) ("Save Foods" oder das "Unternehmen"), ein auf ökologischen Pflanzenschutz spezialisiertes Agrar- und Lebensmitteltechnologieunternehmen, das dazu beiträgt, Lebensmittelabfälle zu reduzieren, die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig den Einsatz von Pestiziden zu verringern, empfing eine Delegation von rund 100 Führungskräften führender multinationaler Lebensmittel- und Agrarunternehmen im Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens in Neve Yarak, Israel. Die vom Israelischen Exportinstitut organisierte und von PepsiCo geleitete Delegation konzentrierte sich auf die Entwicklung neuer Technologien zur Rationalisierung der Lebensmittelproduktion.

Federico Atlasovich, der Organisator der Delegation und Leiter des Agro-Tech-Sektors beim Israel Export Institute, kommentierte: "Der Besuch bei Save Foods hinterließ bei der Delegation einen sehr guten Eindruck, und einige Unternehmen bekundeten ihr Interesse, in ihren Betrieben Pilotversuche mit Save Foods durchzuführen. Meiner Erfahrung nach, die ich bei ähnlichen Delegationen gemacht habe, gibt es unter den Delegationsmitgliedern reichlich Möglichkeiten für künftige Geschäfte."

Dan Sztybel, CEO von Save Foods Ltd, erklärte: "LATAM-Exporteure spielen eine wichtige Rolle in der weltweiten Lebensmittelversorgung. Wir fühlen uns geehrt, zu einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen zu gehören, die Delegationsmitglieder empfangen dürfen. Es besteht großes Interesse an der innovativen Behandlung von Save Foods, mit der die Haltbarkeit von Produkten verlängert und der Bedarf an Pestiziden reduziert werden kann, während die Qualität der Produkte bei der Ankunft erhalten bleibt. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen und Monaten mit den Delegationsmitgliedern neue Pilotprogramme und kommerzielle Verkaufsmöglichkeiten zu entwickeln, um zu zeigen, wie die innovative Behandlung von Save Foods den Erzeugern, Einzelhändlern und Verbrauchern ein längeres Zeitfenster für den Transport, den Verkauf, die Lagerung und den Verzehr von Obst und Gemüse bietet.