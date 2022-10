Thomas verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten als Investmentbanker mit Schwerpunkt Bergbau bei der Macquarie Bank und ABN-Amro. Herr Thomas ist Non-Executive Chairman des Kupferproduzenten Austral Resources Australia Ltd (ASX: AR1). Thomas hat einen Master of Business Marketing mit Auszeichnung von der Monash University, einen Bachelor of Science (Geologie) und eine Qualifikation im Finanzwesen. Er ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, ein Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM") und ein zertifizierter Mineralienbewerter sowie ehemaliger Vorsitzender des Australasian Institute of Mineral Valuers and Appraisers. Herr Thomas hat einen Postgraduiertenkurs in Geophysik und Geochemie an der Universität von Adelaide absolviert und den JORC-Code des AusIMM erworben.

Thomas war an zwei Salar-Projekten in Argentinien beteiligt, die inzwischen erfolgreich verkauft worden sind. Im Jahr 2003 erkundeten und bauten Thomas und sein Team bei Admiralty Resources ein Lithiumkarbonat-Extraktionsverfahren und eine Anlage im argentinischen Rincon Salar, die vor kurzem für 825 Millionen US-Dollar an Rio Tinto von Rincon Lithium verkauft wurde. Im Jahr 2009 erkundete und erstellte Thomas als CEO von Lithea Inc. eine Ressourcenschätzung für den Salar Pozuelos, der in diesem Jahr für 962 Millionen US$ an Ganfeng verkauft wurde. Zudem besitzt Ganfeng die Konzession, die an Candella II von Spey angrenzt, ebenfalls innerhalb des Incahuasi-Salars. Thomas hat darüber hinaus geophysikalische Studien und Bohrungen in den Salaren Salinas Grandes, Pocitos, Incahuasi, Vilama und Guayatayoc durchgeführt, die sich alle in Argentinien befinden.

Thomas wird diesen Monat in Argentinien sein, um mit den Arbeiten an den Spey-Projekten Candella II und Pocitos zu beginnen.

Thomas kommentierte: „Ich freue mich, dem Unternehmen als CEO beizutreten. Die jüngsten Bohrergebnisse des Unternehmens bei Candela II in Incahuasi sind ermutigend, und ich freue mich auch darauf, das EkoSolve(TM)-Verfahren zur direkten Lithiumextraktion in der Praxis zu beweisen.“

