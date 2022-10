Canada Silver Cobalt gibt Aktien und Warrants seiner Tochtergesellschaft Coniagas Battery Metals an die Aktionäre aus

Coquitlam, British Columbia. 4. Oktober 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt‘) gibt bekannt, dass es beabsichtigt, insgesamt etwa 11,75 Millionen Aktien seines Tochterunternehmens Coniagas Battery Metals Inc. („Coniagas“) an die Aktionäre von Canada Silver Cobalt als Dividende auszuschütten. Jede dieser Aktien wird mit einem halben Warrant zum Kauf von Stammaktien verbunden sein. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie von Coniagas zu einem Preis von 0,40 Dollar innerhalb von zwei Jahren. Canada Silver Cobalt wird die Aktien als Gegenleistung für die bevorstehende Übertragung des Konzessionsgebietes Graal in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Québec) an Coniagas erwerben. Das Unternehmen hat einen technischen Bericht über das Konzessionsgebiet Graal auf SEDAR veröffentlicht, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects (Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten), erstellt wurde.