Batteriezellenhersteller setzt auf direkte Zusammenarbeit mit Maschinen- und Anlagenbauer in Bietigheim-Bissingen (FOTO)

Tübingen (ots) - Mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Zukunft: Die Cellforce

Group, ein Joint-Venture des Sportwagenherstellers Porsche und des

Batteriespezialisten CUSTOMCELLS, hat in den vergangenen zwölf Monaten

erfolgreich den Serienprozess für die Beschichtung seiner Elektroden aufgebaut -

und dabei auf das Wissen, die Technologie und die direkte Nähe zum Maschinen-

und Anlagenbauer Dürr gesetzt. Heute haben die Cellforce Group und Dürr in

Bietigheim-Bissingen gemeinsam eine Hightech-Beschichtungsanlage für

Hochleistungs-Batteriezellen in Betrieb genommen.



Konkret kommt bei der Cellforce Group (CFG) künftig ein spezielles Verfahren von

Dürr zum Einsatz, das die gleichzeitige Beschichtung beider Elektrodenseiten

ermöglicht. Auf diese Weise lassen sich der Beschichtungsprozess beschleunigen

sowie die Präzision und Qualität gegenüber dem üblichen Vorgehen erheblich

steigern. Bei herkömmlichen Verfahren wird das Anoden- und Kathodenmaterial

nicht gleichzeitig, sondern nacheinander auf beiden Seiten einer dünnen

Metallfolie aufgetragen.