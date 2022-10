Polkadot lädt Entwickler nach Lissabon ein, um neue Möglichkeiten für seine Multichain-Technologie zu sondieren

In erster Linie geht es darum zu lernen, was es bedeutet, auf Polkadot aufzubauen. Dazu gehört das Erforschen der Interoperabilität, bei der Blockchains zusammenarbeiten, um reale Probleme zu lösen und dauerhafte Anwendungsfälle zu schaffen.

Sub0 2022 geht am 28. und 29. November in der LX Factory in Lissabon über die Bühne. Ab sofort kann sich jeder, der an dieser Präsenzveranstaltung teilnehmen möchte, registrieren. Auch aktuelle Entwickler des Polkadot-Ökosystems sind aufgerufen, sich anzumelden.

Nachdem die letzten beiden äußerst erfolgreichen sub0-Veranstaltungen virtuell abgehalten werden mussten, freut sich die Community schon sehr darauf, die Teilnehmer im Herbst persönlich in der portugiesischen Hauptstadt begrüßen zu können.

Die Agenda der sub0 2022 wurde mittlerweile veröffentlicht und umfasst mehr als 50 internationale Redner aus allen Bereichen des Polkadot-Entwickler-Ökosystems.

Mit zwei unterschiedlichen Tracks will die sub0 2022 ein noch größeres Publikum ansprechen. Im „Starters‘ Track“ werden neugierige Newcomer in die Mechanismen des Polkadot-Ökosystems eingeführt, während der „Builders‘ Track“ tiefer in die Materie eintaucht und Entwickler zusammenbringt, um über diverse Themen zu diskutieren und daneben auch Zukunftsprojekte zu konzipieren und zu entwickeln.

Interaktivität und aktive Teilnahme spielen im Programm der sub0 eine ganz wesentliche Rolle. Neben Podiumsdiskussionen und Kamingesprächen wird ein dichtes Programm mit Breakout-Sessions und Entwickler-Workshops angeboten. An beiden Tagen werden von der Community auch Begleitveranstaltungen organisiert.

Nach dem großen Erfolg der virtuellen Konferenz Polkadot Decoded im Juni, die an ein breiteres Publikum aus Entwicklern, Web3-Enthusiasten und Vordenkern gerichtet war, wird die Community erneut die immer größer werdenden Parachain-Teams begrüßen, um mehr über ihre „Reise“ aus der Sicht der Entwickler zu erfahren.