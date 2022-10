Scholz verweist in Diskussion über EU-Schulden auf Corona-Fonds

WASHINGTON - Der Auftragseingang der US-Industrie hat im August stagniert. Die Bestellungen hätten sich im Vergleich zum Vormonat nicht verändert, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten dies erwartet. Im Vormonat waren die Bestellungen noch um 1,0 Prozent gefallen.

BERLIN - In der Debatte über neue EU-Kreditprogramme angesichts der Energiekrise hat Bundeskanzler Olaf Scholz auf den noch nicht ausgeschöpften Wiederaufbaufonds aus der Corona-Krise verwiesen. "Da haben wir ein riesiges Programm von zusammen 750 Milliarden Euro, von dem das allermeiste Geld noch nicht in Anspruch genommen worden ist, aber gerade jetzt besonders wirksam sein kann", sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Gespräch mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte im Kanzleramt. Diese Mittel könnten jetzt helfen.

ROUNDUP/OECD-Bericht: Deutsches Bildungssystem mit 'Licht und Schatten'

BERLIN - Der Anteil jüngerer Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten nach OECD-Angaben deutlich erhöht. Allerdings ist zuletzt auch der Anteil derjenigen gestiegen, die ohne Ausbildung und Arbeit dastehen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) legte am Dienstag in Berlin Zahlen dazu vor. Der jährliche Bericht "Bildung auf einen Blick" enthalte "wie immer Licht und Schatten", sagte Kornelia Haugg, Staatssekretärin im Bundesbildungsministerium.

EU-Finanzminister einigen sich auf Mittel für Energie-Investitionen

LUXEMBURG - Die EU-Staaten haben sich auf eine Finanzierung verständigt, um sich von fossilen Brennstoffen aus Russland zu lösen und mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister einigten sich am Dienstag darauf, Mittel aus dem Corona-Aufbaufonds umzufunktionieren und 20 Milliarden Euro zusätzlich für Investitionen im Energiebereich bereitzustellen. Das Vorhaben ist Teil eines Vorschlags der EU-Kommission vom Mai, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen als "Turbo" für die Energiewende bezeichnet hatte.