Coin vs. Token - Finanzdienstleistungsexperte klärt auf, welche Unterschiede bei Kryptowährungen auftauchen und was digitale Vermögenswerte sind (FOTO)

Vaduz (ots) - Prognosen zufolge wächst in den kommenden Jahren ein

Milliardenmarkt an digitalen Vermögenswerten heran. Wer in die Welt der

Kryptowährung einsteigt, stellt fest, dass es zahlreiche Begriffe für das

virtuelle Gold gibt, die oft als Synonym verwendet werden. "Für Neueinsteiger

scheinen die Begriffe dasselbe zu meinen. Tatsächlich gibt es aber gravierende

Unterschiede", sagt Jörg Haupt.



"Fehlendes Wissen kann in diesem Zusammenhang schwerwiegende und teure Folgen

nach sich ziehen". Haupt ist Finanzdienstleistungsexperte und berät Unternehmen

im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Gerne zeigt er in diesem Artikel

Unterschiede der Kryptowährung auf und erklärt, was digitale Vermögenswerte

sind.