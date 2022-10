gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe wird Teil der LEONINE Studios (FOTO)

München (ots) -



- LEONINE Studios forciert internationales Wachstum und Investitionen in Premium

Content im Bereich Dokumentation

- Christian und Reinhardt Beetz bleiben weiterhin Geschäftsführer der gebrueder

beetz Filmproduktion

- Georg Tschurtschenthaler wird Chief Creative Officer der gebrueder beetz

Filmproduktion



LEONINE Studios übernimmt zum 04.10.2022 eine 50 Prozent Kontrollmehrheit an der

gebrueder beetz Filmproduktion GmbH & Co. KG mit ihren Standorten in Berlin,

Hamburg und Köln. Mit der Vereinbarung hat sich LEONINE Studios zudem das Recht

zur Übernahme der verbleibenden 50 Prozent der Anteile gesichert. An der

gebrueder beetz Filmproduktion Lüneburg GmbH werden direkt 100 Prozent der

Anteile übernommen. Die gebrueder beetz Filmproduktionsgruppe zählt zu den

renommiertesten Produktionshäusern im deutschsprachigen Raum. Sie produziert

national und international gefeierte, vielfach preisgekrönte Dokumentarfilme und

-serien verschiedener Genres für Kino, TV und Streaming.