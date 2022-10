HIGH END 2023 - Die Anmeldephase für Aussteller hat begonnen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wuppertal (ots) - Die internationale Audiomesse bleibt als wichtigerHandelsplatz der Branche unverzichtbarMit dem Versand der Einladungen an Entwickler, Produzenten, Distributoren undFachhändler hat die Anmeldephase für die 40. HIGH END vom 18. bis 21. Mai 2023begonnen. Der Messeveranstalter HIGH END SOCIETY Service GmbH verzeichnet erneuteinen rasanten Start und erwartet eine vielversprechende Buchungslage. Biseinschließlich 30. November 2022 können sich interessierte Unternehmen, Verbändeund Organisationen für ihre Teilnahme an der internationalen Leitmesse derAudiobranche registrieren.Geschäftsführer Stefan Dreischärf und sein Team arbeiten bereits auf Hochtourenan der Messeplanung. Nach dem gelungenen Neustart der HIGH END im Mai diesesJahres geht der Veranstalter von einer sehr hohen Nachfrage für 2023 aus. "DasInteresse in der Branche ist groß und durch den überwältigenden Erfolg sogarnoch gewachsen", erläutert Dreischärf. "Die positive Stimmung während derletzten Messe hat sich schnell in der Branche rumgesprochen. Diejenigen, die indiesem Jahr noch vorsichtig waren, wollen nun auch wieder dabei sein", freutsich der Messechef. Unter diesen Vorzeichen könnten die Bestellungen das hoheNiveau der Vorjahre erreichen und Überbuchungen nicht ausgeschlossen werden.Insbesondere bei den begehrten Atriumräumen, die optimale Bedingungen fürSounddemonstrationen bieten, gibt es jedes Jahr lange Wartelisten. Um möglichstallen Anmeldungen gerecht zu werden, müssen auch die Flächen in den Messehallenoptimal ausgenutzt werden.Ausgewogene Mischung aus Business- und ErlebnismesseNach zweijähriger Unterbrechung hat die HIGH END 2022 einmal mehr gezeigt,welche Bedeutung der weltweit führenden Audiomesse zukommt. Sie ist derwichtigste Marktplatz für die gesamte internationale Branche und bleibt auchzukünftig als Wirtschaftsmotor unverzichtbar. Dabei spielen die persönlichenBegegnungen eine ebenso entscheidende Rolle wie das Liveerlebnis. Insbesondereder erhöhte Fokus auf das B2B-Geschäft konnte zum Erfolg und zur Zufriedenheitder Aussteller beitragen. Erstmalig war die Messe an den ersten beiden Tagen nurfür das Fachpublikum geöffnet. "Das Feedback unserer Kunden war durchweg positivund hat uns darin bestätigt, richtig entschieden zu haben", sagt StefanDreischärf. "Wir sind überzeugt, dass wir damit einen wichtigen Beitrag für daserfreuliche wirtschaftliche Ergebnis unserer Kunden geleistet haben und setzendas Konzept auf der HIGH END 2023 fort." Der verlängerte Zeitraum ermöglicht denAusstellern bereits im Vorfeld eine ausgewogene Terminplanung und lässt mehrSpielraum für intensive Gespräche und unverzichtbare Kontaktpflege.