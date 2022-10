Victor Grifols Roura zieht sich als Chairperson zurück / Grifols ernennt den Private-Equity-Veteranen Steven F. Mayer zur Executive Chairperson

Barcelona, Spanien (ots) -



- Victor Grifols Roura, der 50 Jahre lang in leitenden Funktionen am Aufbau von

Grifols beteiligt war, darunter 30 Jahre lang als CEO, tritt als non-executive

Chairperson zurück und wird in Anerkennung seiner zahlreichen Beiträge zur

Chairperson of Honor ernannt.

- Steven F. Mayer, ehemaliger Co-Head of Global Private Equity und Vorsitzender

des Investment Committees der privaten Investmentfirma Cerberus Capital

Management, L.P., mit mehr als zehn Jahren Erfahrung als Independent Board

Member von Grifols, wird zur Executive Chairperson ernannt.

- Die Änderungen zeigen einmal mehr, dass sich das Board of Directors auf

strategische Ziele, operative Exzellenz und den Abbau von Schulden in der

Bilanz konzentriert.



Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS) gab Änderungen in seinem Führungsteam

bekannt und ernannte Steven F. Mayer zur Executive Chairperson, während Victor

Grifols Roura als Chairperson zurücktrat und zur Chairperson of Honor ernannt

wurde. Beide Änderungen sind ab sofort wirksam.