Stromerzeugungskapazität und EBITDA (3,7 Mrd. Euro) lagen bei RWE für 2021 knapp zur Hälfte in flexibler Generierung (Gas, Wasserkraft, Biomasse, Wasserstoff, Batterien), zu etwa einem Viertel in erneuerbaren Energien (Wind On- und Offshore, Solar) und zu weniger als 30 Prozent in Kernkraft und Kohle. Deren Anteil soll bis 2030 unter 10 Prozent fallen, bis dahin will RWE 50 Mrd. Euro investieren. Gerade wurden LNG-Lieferverträge mit ADNOC (Abu Dhabi) unterschrieben, die Deutschlands Gas-Versorgung ab Dezember 2022 sichern sollen. Zudem kauft RWE für 6,8 Mrd. US-Dollar das Clean Energy Business von Con Edison in den USA. Zur Finanzierung übernimmt der Staatsfonds von Qatar eine 2,43 Mrd. Euro schwere Pflichtwandelanleihe, die ihn mit 9 Prozent zum größten Aktionär macht.

