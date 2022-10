Die Generation Z als Schlüssel zum Erfolg - so können Steuerkanzleien dem Fachkräftemangel vorbeugen (FOTO)

Berlin (ots) - Auch im Finanz- und Steuerwesen lässt sich längst nicht mehr

Eine attraktive Work-Life-Balance bietenViele junge Menschen sind bereit, einen hohen Einsatz für ihren Arbeitgeber zuleisten - und dabei auch nicht kritisch zu sein, wenn einmal Überstundenanfallen oder eine wichtige Akte noch schnell fertiggestellt werden muss. Klarist aber auch, dass dem erfüllten Pensum ein Ausgleich gegenüberstehen muss.Gemeint ist eine Work-Life-Balance, die dem Angestellten die Möglichkeit gibt,viel Zeit mit der Familie zu verbringen, sich eigenen Wünschen und Bedürfnissenzu widmen und auf dieser Basis genug Energie zu tanken, um im Büro erstklassigenAnsprüchen gerecht zu werden. Es gilt folglich, eine optimale Balance zwischender Arbeits- und der Freizeit zu finden. Wie diese konkret aussehen kann, mussmeist individuell für jeden Mitarbeiter definiert werden. Die Freiheit, sich denTagesplan eigenständig zu erstellen, ist dabei aber gerne gesehen.Moderne und digitale Arbeitsplätze erschaffenDie Generation Z bringt dank Studium und Ausbildung in der Regel nicht nur einhohes Fachwissen mit. Vielmehr handelt es sich dabei um Menschen, die in ihrergesamten Lebenszeit mit Computern oder Smartphones konfrontiert wurden - und diesich in der Anwendung der digitalen Geräte ein hohes Know-how erworben haben.Solchen Fachkräften kann verständlicherweise nicht zugemutet werden,Bestleistungen an einem Arbeitsplatz zu erzielen, der selbst noch nicht auf demmodernsten Niveau angekommen ist. Ratsam ist es daher, das gesamte Büro zudigitalisieren - und so nicht nur das unschätzbare Wissen und Können der jungenAngestellten zu nutzen, sondern zugleich der Kanzlei durch schnelle,kostensparende und effiziente Arbeitsprozesse einen Vorteil zu ermöglichen.Auch, um gegenüber den Mitbewerbern jederzeit konkurrenzfähig zu bleiben undsich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.Den Wunsch nach Flexibilität erfüllenAbschließend ist es wichtig, die jungen Angestellten nicht in eine feste Form zupressen, wie sie durch starre Arbeitszeiten entsteht. Kaum eine Person derGeneration Z wird sich mit der Aussicht für eine Kanzlei entscheiden, dort von 9bis 18 Uhr ihren Berufsalltag zu verleben. Demgegenüber ist in dieserAltersklasse das Bedürfnis nach individueller Freiheit sehr groß. Daher kann einRecruiting erst dann erfolgreich verlaufen, wenn es flexible Arbeitszeitmodelleanbietet. Ebenso wichtig ist es, die täglich zu absolvierenden Aufgabenunterschiedlich zu gestalten - und den Mitarbeitern damit ein wenig Abwechslungzu erlauben. Gelingt das, darf sich die Kanzlei über neue Kollegen freuen, dienicht nur ein sehr hohes Fachwissen für ihren Job mitbringen, sondern die ebensogerne bereit sind, sich vollends mit ihrem Arbeitgeber zu identifizieren.