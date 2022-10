GSTS erhält Auftrag zur Weiterentwicklung von KI-basiertem Dienst zur Vorhersage und Optimierung der Verfügbarkeit militärischer Systeme

HALIFAX, NS, 4. Oktober, 2022 /PRNewswire/ -- Global Spatial Technology Solutions („GSTS" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen für maritime Nachrichtendienste, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des kanadischen Programms Innovation for Defence Excellence and Security (IDEaS) einen Auftrag erhalten hat, seine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende prädiktive Analysefähigkeit weiterzuentwickeln, um die Verfügbarkeit von Ressourcen zu optimieren und die Einsatzbereitschaft militärischer Systeme wie Schiffe, U-Boote und Flugzeuge zu erhöhen. Diese Fähigkeit wird das KI-Angebot von GSTS weiter ausbauen und die Anwendungssuite erweitern, die mit OCIANA, der KI-Plattform des Unternehmens, angeboten wird.

„Dieses Projekt baut auf den Fähigkeiten der KI-Plattform OCIANA auf, die zivile, kommerzielle und militärische Anwendungen unterstützt, und unterstreicht die Flexibilität und Vielseitigkeit der Plattform", so Richard Kolacz, CEO von GSTS. „Ich freue mich, dass das Performance-Management-Modul von OCIANA, die neueste Fähigkeit, die wir in OCIANA entwickelt haben, durch die Vergabe dieses Vertrags an uns weiter bestätigt wurde. Mithilfe fortschrittlicher Analytik können wir während des gesamten Lebenszyklus moderner Militärplattformen Millionenbeträge an Lebenszykluskosten einsparen und die Bereitschaft dieser teuren und komplexen Systeme über viele Jahre hinweg optimieren. Wir arbeiten derzeit mit militärischen und kommerziellen In-Service-Support-Anbietern zusammen, um diese Fähigkeit für militärische und kommerzielle Flotten einzuführen."