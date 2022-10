Globales verwaltetes Vermögen (AUM) von kryptobasierten börsengehandelte Produkten fällt im August auf Monats- und Jahresbasis

LONDON, 4. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Fineqia International Inc. (das „Unternehmen" oder „Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA) hat in einer Analyse von globalen Exchange Traded Products (ETPs) mit Kryptowährungen als Basiswerten für den Monat August einen Rückgang von 11 % beim Wert ihres verwalteten Vermögens (assets under management, AUM) aufgezeigt.

ETPs, die Bitcoin (BTC) hielten, sanken im selben Zeitraum um 12 % ab, von 19 Mrd. USD auf 16,7 Mrd. USD. Dies korrelierte eng mit dem Rückgang des BTC-Preises um 13 % auf einen Stand von etwa 20.000 USD am 1. September, im Vergleich zu 23.000 USD im Vormonat. ETPs, die aus alternativen Coins oder einem Korb von Kryptowährungen bestehen, fielen um 12 % bzw. 13 %.

ETPs, die auf Ethereum (ETH) lauten, fielen in diesem Zeitraum zweimal mehr als der zugrundeliegende ETH-Preis. Der Preis der Kryptowährung wurde gestützt vom Vertrauen der Investoren in die Maßnahme des Ethereum-Netzwerks am 15. September, seinen Konsensmechanismus von dem energieintensiven Proof-of-work (PoW) auf Proof-of-Stake (PoS) umzustellen. Das gesamte AUM von Ethereum-ETPs fiel im August um 8 % von 7,3 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD, während ETH selbst nur um 2,6 % zurückging.

„Auf den Kryptomärkten haben wir rote und grüne Signale, kurzfristige Nervosität und langfristige Zuversicht. Trotz eines Rückgangs der Kapitalzuflüsse in gehandelte Kryptoprodukte ist die tatsächliche Anzahl und Vielfalt der Produkte, die auf den Markt kommen, immer noch auf dem Vormarsch", sagte Bundeep Singh Rangar, CEO von Fineqia. „In diesem Abwärtsmarkt haben sich die Investitionen in private Blockchain-Technologie-Unternehmen fortgesetzt.

Laut Bloomberg News und Sky News hat Blackrock Inc. vor kurzem in Coinbase Global Inc. und Barclays Plc in Copper Technologies investiert. Bislang sind im Jahr 2022 46 neue ETPs mit einer Vielzahl von Kryptoanlagen auf den Markt gekommen. Nur vier von ihnen hatten BTC oder ETH als Basissicherheit, da Emittenten eine Diversifizierung ihrer Angebote anstrebten.