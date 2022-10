An der Börse in Moskau stieg der RTS-Index um 0,76 Prozent auf 1100,14 Einheiten./szk/ger/APA/edh/he

In Prag schloss der Leitindex PX mit einem Aufschlag von 5,07 Prozent bei 1177,35 Einheiten. Mit Ausnahme der Colt-Aktien gingen alle Index-Titel mit deutlichen Kursgewinnen aus dem Handel. An der Spitze sprangen die Bankenwerte Komercni Banka um 9,3 Prozent und Erste Group um 6,4 Prozent nach oben. Moneta Money Bank gewannen vergleichsweise geringe 2 Prozent. Mit einem Kurssprung von 5,8 Prozent zählten auch die Versorger-Werte der CEZ zu den größten Tagesgewinnern.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - In einem international sehr festen Börsenumfeld haben die Börsen in Mittel- und Osteuropa am Dienstag mit klaren Kursaufschlägen geschlossen. Hoffnungen auf eine weniger starke geldpolitische Straffung trieben die Kauflaune an den internationalen Aktienmärkten an.

