New York (dts Nachrichtenagentur) - Tech-Milliardär Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nun angeblich doch kaufen. Und das zum ursprünglich vereinbarten Preis von 54,20 US-Dollar pro Aktie, wie er nun der US-Börsenaufsicht SEC mitteilte.Er beabsichtige, die in der Fusionsvereinbarung vom 25. April vorgesehene Transaktion zu den darin festgelegten Bedingungen abzuschließen. Voraussetzung dafür sei, dass das Delaware Chancery Court die Verhandlungen der Klage von Twitter gegen Musk aussetzt. Es wird davon ausgegangen, dass der Kauf von Twitter sich damit auf 44 Milliarden US-Dollar beläuft.Zuvor hatte Musk beim angekündigten Twitter-Kauf einen Rückzieher gemacht. Und das angeblich, weil er Beweise verlangte, dass Spam- und Fake-Konten weniger als fünf Prozent der Benutzer ausmachten. Nach Ansicht mancher Marktkommentatoren was das aber nur ein Vorwand, um aus dem Deal auszusteigen.