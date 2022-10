Linz, Österreich (ots/PRNewswire) - Auf einem oberösterreichischen Weingut

sorgen Drohnen und 5G für das Monitoring großer Ackerflächen und die gezielte

Anwendung von Düngemittel.



Die Zukunft der Landwirtschaft ist smart. Das zeigt ein Pilotprojekt auf dem

oberösterreichischen Nussböckgut. Dort fliegen Drohnen ein und aus, beobachten

die Rebstöcke und erkennen dank künstlicher Intelligenz, wann und wo der Einsatz

von Wasser oder Pestiziden notwendig ist. Mittels 5G übermitteln die Drohnen

ihre Erkenntnisse in Echtzeit an die Winzer:innen. Sie können gezielt reagieren

- ein absoluter Mehrwert für Mensch und Natur. Nun erreicht das Projekt seine

zweite Phase: Die Drohnen können selbst auf Ergebnisse reagieren - das reduziert

den Einsatz von Pestiziden und Chemikalien drastisch.





"Das Projekt von Huawei und Dronetech mit Drohneneinsatz im Spargel- und Weinbauist das Erste in Österreich und hier wollen wir mit einer Echtzeit-Bilderkennungden Pflanzenwuchs analysieren und damit die Ernte, den Output und die Qualitätder Produkte verbessern", erklärt Mag. Andreas Reichhardt, Leiter der Sektion IV- Telekommunikation, Post & Bergbau des Bundesministeriums für Finanzen.Smarte Technologien für Reduktion von Pestiziden"In der heutigen Zeit sind wir in der Landwirtschaft mit vielenHerausforderungen konfrontiert. Die Landwirtschaft ist sehr arbeitsintensiv,Fachpersonal ist schwer zu bekommen und es ist wichtig, die Pflanzen soumweltfreundlich wie möglich zu behandeln", erklärt Beatrix Velechovsky,Weinbäuerin des Nussböckguts in Leonding. David Hopf, CEO von DRONETECH Austriabeschreibt: "KI-gestützte Drohnen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg in einenachhaltige Landwirtschaft. Gemeinsam mit Huawei haben wir eine Lösungentwickelt, die nicht nur den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln massivreduzieren, sondern auch die Effizienz der Landwirtschaft steigern und dieArbeitskosten senken kann. Das hilft dabei in unserenLebensmittelversorgungsketten nachhaltiger zu werden."Drohnen für die Landwirtschaft der Zukunft sind mit speziellen Sensorenausgestattet: Mit hochauflösenden RBG-Sensoren kann der Gesamtzustand desFeldes, sowie Löcher in der Bepflanzung beurteilt und ein 'Green Leaf Index'erstellt werden. Ein 'Multispektralsensor' hilft bei der Erstellung des'Normalised Difference Vegetation Index', welcher Rückschlüsse darauf zulässt,wie gesund eine Pflanze ist. Doch das ist nicht das einzige Anwendungsfeld, beider eine Drohne zum Einsatz kommen kann.5G und künstliche Intelligenz für verschiedenste AnwendungsfelderIn der zweiten Phase, "Digital Sky", steht nun die Entwicklung einesShared-Economy-Konzepts für Drohnendienste im Fokus. Nutzer aus verschiedenenSektoren, darunter Landwirte, Gemeinde, Unternehmen oder Privatpersonen, könntendie Drohnen und ihre KI-Lösungen für eine breite Palette von Anwendungen mieten:beispielsweise für die Inspektion von Solarpanelen, das Verkehrsmanagement oderdie Abnutzungserkennung von Stromleitungen."Nachdem sich die Drohnentechnologie am Nussböckgut gemeinsam mit Huaweietabliert hat, entwickeln wir nun in Phase II einen Shared Drone Service",erklärt Felix Müller, COO von DRONETECH Austria. "Dabei können Landwirte,Gemeinden, Firmen oder Privatpersonen über ein Webportal Drohnen, und die smarteTechnologie dahinter, für verschiedenste Anwendungsfelder mieten. Die Drohnefliegt, macht Aufnahmen und übermittelt diese in Echtzeit an die Auftraggeber."Erich Manzer, Deputy CEO von Huawei Österreich sieht darin enormes Potenzial:"5G wurde für drei wesentliche Anwendungsfelder entwickelt: Für hohe Bandbreite,geringe Latenzzeiten und um Millionen von Devices zu verbinden. Mit dem Einsatzvon Drohnen in Kombination mit KI und 5G können viele ressourcenintensiveVorgänge wie Wartungen oder Instandhaltungen effizienter gelöst werden." Diegrößte Herausforderung für 5G-Drohnen ist aktuell noch die Netzversorgung.Momentan sind 5G-Netze primär für den Endnutzer ausgelegt, der sich am Bodenoder in Gebäuden befindet. Die Versorgung für die Drohnen, die teilweise in 50Meter Höhe über den Feldern fliegen, muss noch optimiert werden.Mag. Andreas Reichhardt, aus dem Bundesministerium für Finanzen meint dazu: "Wirwollen die Chancen der digitalen Transformation nutzen, dazu braucht es eineoptimale Infrastruktur, hier ist der Schwerpunkt im Bereich 5G."Weitere Informationen zu Huawei Technologies Austria:https://grayling.uncovr.com/News.aspx?menueid=22194