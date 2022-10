Vorrangig geht es um die Gewinnsicherung der bestehenden Long-Positionen, erneute Signale auf der Oberseite können erst auf Wochenschlusskursbasis oberhalb von 1,55 AUD abgeleitet werden. Anschließende Kursgewinne könnten dann an 1,5592 und darüber 1,5865 AUD folgen und würden sich für ein etwas längeres Investment, ähnlich wie zuvor anbieten. Als Investmentvehikel könnte hierzu dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV65X6 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 85 Prozent , rechnerische Ziele im Schein wurden bei 5,53 und 7,31 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von vorläufig 1,5240 AUD gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Rechnerisch würde sich dadurch ein Stopp-Kurs von 3,24 Euro im beschriebenen Zertifikat ergeben. Ausgehend vom gegenwärtigen Widerstandsniveau aus wird zuvor allerdings eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung favorisiert!

Zunächst einmal sollten bereits investierte Anleger ihre Long-Positionen realisieren oder zumindest deutlich enger absichern. Vom gegenwärtigen Niveau aus könnte es nämlich zu Rücksetzern zunächst auf 1,5251 AUD und darunter sogar in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 1,5036 AUD kommen. Aber erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 1,55 AUD dürfte die nächste Rallyestufe mit anschließendem Gewinnpotenzial an 1,5592 und darüber 1,5865 AUD zünden und würde sich entsprechend für ein mittelfristiges Lang-Investment anbieten. Ein unmittelbarer Ausbruch sollte aber auch durch mindestens einen Wochenschlusskurs bestätigt werden.

Zu Beginn dieser Handelswoche hat die Reserve Bank of Australia (RBA) erneut an der Zinsschraube gedreht, allerdings schwächer als von Marktteilnehmern erwartet wurde. Die Zentralbank hob den Basiszins um lediglich 0,25 auf 2,6 Prozent an, womit das Geldinstitut von der aggressiven Zinspolitik ein klein wenig abgerückt ist. Beim Währungspaar EUR/AUD sorgte dies für eine deutliche Aufwertung des Euros, zeitgleich gelang der Zieleinlauf an glatt 1,55 AUD und damit die vollständige Umsetzung der im dritten Quartal etablierten inversen SKS-Formation. Da sich im Bereich von 1,55 AUD jedoch sehr hohe Widerstände aufhalten, sollte ab sofort mit etwaigen Rücksetzern gerechnet werden. Erst darüber dürften mittelfristig weitere Kaufsignale entstehen.

