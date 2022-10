SANTA MONICA, Kalifornien, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das beliebte Handyspiel von Kong Studios, Guardian Tales , ist jetzt auf der Nintendo Switch kostenlos verfügbar, nachdem es bereits auf iOS- und Android-Geräten erhältlich war. Der Retro-Stil des Spiels wird bei Nintendo-Fans ein Gefühl der Nostalgie für Nintendo-Spiele der alten Schule wie etwa das Zelda-Spiel A Link to the Past wecken. Die Spieler, die als Wächter bezeichnet werden, beginnen das Spiel als Rekrut an dem Tag, an dem ihr Königreich angegriffen wird. Es liegt an ihnen, eine Legende zu werden und das Königreich vor mächtigen Feinden zu retten.

Guardian Tales wird eine völlig neue Erfahrung für diejenigen sein, die die Mobilversion noch nicht kennen. In der Nintendo Switch-Version können Fans das Spiel auf einem größeren Bildschirm genießen und so noch tiefer in das Spielgeschehen eintauchen. Die Verwendung des JoyCon ermöglicht ein zugänglicheres und detaillierteres Spielerlebnis. Die Funktion zur Anpassung des Controllers ermöglicht es den Spielern außerdem, die Bedientaste bequem ihrem Stil entsprechend zuzuordnen. Anders als in der mobilen Version können sich die Wächter weltweit auf einem einzigen Server treffen und in einem PvP-Setting gegeneinander antreten.

Noch ist es nicht zu spät, um in den Genuss der Startprämien zu kommen! Für alle Switch-Benutzer, die sich im Oktober in Guardian Tales einloggen, wird es weiterhin Startbelohnungen geben!

100.000 Gold

3.000 kostenlose Edelsteine

100 kostenlose Beschwörungen (10-mal pro Tag)

3-Sterne-Ausrüstung (Fantasy-Schwert)

2-Sterne-Kostüm (Aoba)

Ritterkostüm (Rosenritter)

Nach dem Start von Guardian Tales für die Nintendo Switch können die Spieler im [Mail]-Menü nachsehen und sich Belohnungen sichern, wenn sie sich im Oktober einloggen.

In Guardian Tales gibt es viele Figuren, denen die Wächter auf ihrem Weg begegnen. Einige Figuren schließen sich sogar den Wächtern auf ihrer Reise zur Rettung des Königreichs an. Dank der Kraft der Freundschaft fungieren diese Charaktere als Teamkameraden, die im Kampf mit einer feurigen Offensive helfen oder Unterstützung leisten. Die Spieler können über 90 Figuren in Guardian Tales erhalten, indem sie die Handlung voranbringen oder sie im In-Game-Shop freischalten.