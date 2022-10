Jeden Morgen öffnen sich zur programmierten Zeit die Rollläden, im Bad geht automatisch die Heizung an und wie von Geisterhand brüht die Kaffeemaschine schon mal die erste Tasse auf. Verlässt man das Haus, öffnet sich das Garagentor, die Eingangstüre schließt von selbst ab und die Alarmanlage wird aktiv. Auf dem Weg zur Arbeit logt sich die Cloud-Konsole mit Zugangscode in die Smart Home-Applikation ein und liefert die Daten aus der internetbasierten Steuerung für alle angeschlossenen Funktionen der Wohnung. Im Unternehmen kommuniziert die Produktion der Smart Factory bereits direkt mit dem Bestellsystem und der Logistik, sodass die richtigen Bauteile entsprechend geplant und angeliefert werden. Das ist nicht die Zukunft, sondern bereits Realität: All diese vernetzten und intelligenten Geräte sind Teil des Internet der Dinge, besser bekannt unter dem Kürzel IoT (Internet of Things). Wo stecken die Chancen für Anleger?

Hand of business man hold mobilephone connect network 5G with icon concept, technology network wireless systems and internet of things, new technologies coming up in the future. Network connection 5G

Das Internet der Dinge (IoT) – Aufbruch in eine volldigitalisierte Welt

Für viele Bereiche des täglichen Lebens haben Maschinen die Kontrolle übernommen, denn sie können besser aufpassen und kontrollieren, ja sogar die Speicherung von sensiblen Daten ist heute sicherer in der Cloud, als auf privaten Rechnern oder in behördlichen Aktenbergen. Voraussetzung für den Einsatz moderner Kommunikationstechnologien ist die Sicherheit und Verfügbarkeit von Daten. Gelten Google und Amazon derzeit als Enabler der Konsumentenwelten, so haben sich Unternehmen wie IBM, Infineon und Microsoft schon von Anfang an mit der kommerziellen Nutzung des Web 2.0 auseinandergesetzt. Grundgedanke in beiden Anwendungswelten ist das Streben, Arbeits- und Herstellungsabläufe effizienter und produktiver zu gestalten.

Mit dem Internet der Dinge (IoT) erreicht die Automatisierung gegenwärtig eine weitere Evolutionsstufe. Dank der sich immer differenzierter entwickelnden Möglichkeiten von Datenspeicherung, -management und -verarbeitung werden physische und virtuelle Objekte in komplexen Systemen miteinander vernetzt. Einmal eingerichtet, können sie dann ohne buchstäbliche „Eingriffe“ durch einen User, autonom miteinander kommunizieren und dabei alle erforderlichen Informationen austauschen. Diese Netzwerke aus Geräten, sammeln und werten ihre Daten selbst aus und können untereinander Aktionen veranlassen. Nicht nur die Arbeitswelt profitiert von den neuen Möglichkeiten der online interagierenden „Dinge“: Bis in die privaten Wohnungen („Smart Homes“) reicht das IoT bereits hinein. Kurz gesagt: Es handelt sich um einen von vielen technischen Innovationen befeuerten Wachstumsmarkt. Nach Angaben von Statista haben sich die prognostizierten Ausgaben für IoT-Anwendungen von 2016 bis 2020 von1,35 auf 2,95 Billionen USD entwickelt. Das ist mehr als eine Verdoppelung in 4 Jahren, die Wachstumsrate stellt mit über 25% pro Jahr die gesamte IT-Branche in den Schatten.