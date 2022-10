Seit Montag letzter Woche ist die Aktie von Hellofresh nicht mehr im DAX. Der Kochboxenversender rückt damit ein Stück aus dem Fokus vieler Marktteilnehmer. Auch der steigende Zinstrend bereitet speziell Wachstumsunternehmen einen überproportionalen Wertverlust. Bei diesen Unternehmen hängt der Wert generell stark von den erwarteten Erträgen ab. Höhere Anleiherenditen und damit Kapitalmarktzinsen führen daher in den Modellen der Analysten automatisch zu einer rechnerisch niedrigeren Bewertung. Weiters greifen Investoren in Zeiten großer Unsicherheit am Aktienmarkt vor allem zu den ganz großen, gut aufgestellten Unternehmen. Das Geschäftsmodell, Kochboxen im Abo zu verkaufen, gilt mindestens als schwierig. Die Kunden sind schnell genervt von den aufwendig zu kochenden Gerichten. Die Quote der Kündiger schwebt deswegen wie eine Bedrohung über dem Geschäftsmodell.

Der CEO von Hellofresh musste seine Ziele für das laufende Jahr eindampfen. Im übergeordneten Bild konnte die Magic Number von 100 Euro mehrmals getestet, aber nie überschritten werden. Ende November 2021 begann der Abstieg des Kurses ausgehend vom All Time High bei 97,50 Euro auf das partielle Tief bei 20,70 Euro am 30. September 2022. In der Spitze misst dieser Abschwung 79 Prozent. Die vergangenen zwei Tage waren von einer Kurserholung geprägt, die sich aber als Bärenmarktrally herausstellen könnte. Der Abwärtstrend ist weiter intakt. Aktuell befindet sich der Kurs zwischen dem Widerstand bei 27,02 Euro und der Unterstützung bei 20,70 Euro. Im Falle eines nachhaltigen Durchbruchs könnte sich der Kurs auch beim Support in Höhe von 16,33 Euro einpendeln. Bis in das Jahr 2024 ist beim Gewinn pro Aktie ein Zuwachs von 116 Prozent geplant. Kann dieser Plan umgesetzt werden, ergäbe dies ein erwartetes KGV 2024 von aktuell 10,41. Die Marktteilnehmer rechnen damit, dass sich das Gewinnwachstum in zwei Jahren abflacht.

HelloFresh SE (Tageschart in Euro) Tendenz: