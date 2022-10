JEFFERIES stuft Siltronic auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic vor Zahlen von 115 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipindustrie-Zulieferer dürfte ein weiteres starkes Quartal hinter sich haben und die Konsensschätzungen erschienen zu niedrig, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die weiteren Aussichten hätten sich angesichts der rapide sinkenden Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und gestiegener Lagerbestände zwar eingetrübt. Doch da die Produktionskapazitäten nur mäßig wachsen dürften, bleibe die Auslastung wohl auf einem relativ hohen Niveau. Seine mittelfristigen Margenerwartungen passte er zyklusgemäß nach unten an./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 10:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SILTRONIC AG Aktie reagierte daraufhin mit einem Minus von -1,28 % auf 61,50EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Constantin Hesse

Analysiertes Unternehmen: Siltronic

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 115

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m