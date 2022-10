Falcon Gold erwirbt strategische Nickel-Kupfer-Claims in direkter Nachbarschaft zum Konzessionsgebiet HSP von Go Metals

Vancouver, B.C., 5. Oktober 2022. Falcon Gold Corp. (FG: TSX-V), (3FA: FWB), (FGLDF: OTCQB); („Falcon“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erwerb eines strategischen Grundbesitzes von 413 Claims mit einer Fläche von 22.302 Hektar im Rahmen einer Optionsvereinbarung und durch Abstecken bekannt zu geben. Die Claims befinden sich in der Nähe des Nickel-Kupfer-PGE-Projekts HSP von Go Metals Corp., 130 km nördlich von Havre St. Pierre (Quebec), und grenzen teilweise an dieses an (Abbildung 1). Die abgesteckten Claims erstrecken sich über einen Abschnitt von etwa 135 km des aussichtsreichen Kontakts des anorthositischen Komplexes Havre St. Pierre (AKHP), wo Go Metals Corp. vor Kurzem die Entdeckung von „mächtigen Abschnitten mit Nickel- und Kupfersulfiden“ mitteilte (Pressemeldung von Go Metals vom 13. September 2022). Der westlichste Block der Claims von Falcon Gold deckt die südwestliche Erweiterung des anorthositischen Komplexes auf einer aussichtsreichen Faltenrückenstruktur ab und befindet sich weniger als 2,2 km von ausgeprägten TDEM-Luftanomalien entfernt, die von Go Metals ermittelt wurden und eine Nickel-Kupfer-Mineralisierung beherbergen (Abbildung 2).

Abbildung 1. Standort der von Falcon Gold bei Havre St. Pierre erworbenen Claims.

Abbildung 2: Nähe des Konzessionsgebiets von Falcon Gold zu den mineralisierten Zielen von Go Metals Corp.

Abbildung 3: Zusätzliche durch Falcon Gold abgesteckte Claims im Bereich des anorthositischen Komplexes Havre St. Pierre über einer Karte der Gesamtmagnetfeldstärke.

Die zusätzlich abgesteckten Claims des Unternehmens umfassen weitere 4 Zielgebiete entlang des regionalen geologischen Kontakts zwischen dem Anorthosit Havre St. Pierre und den angrenzenden Ferrodiorit-/Gneiseinheiten. Dieser regionale Kontakt wurde von Go Metals als wichtiges Zielgebiet erkannt, in dem dieses Unternehmen weiterhin Liegenschaften absteckt und erwirbt (siehe Pressemeldung von Go Metals vom 26. September 2022) (Abbildung 3).

Karim Rayani, Chief Executive Officer von Falcon, sagt dazu: „Falcon bemüht sich nach wie vor um den Aufbau des Unternehmenswertes, indem das Unternehmen um die Ecke denkt. In den letzten 6 Monaten haben wir unser Konzessionsgebietsportfolio mit Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowohl in Nord-Quebec als auch im Gebiet Timmins in Ontario erweitert. Unsere erste Akquisition war das Projekt Outarde in Quebec innerhalb der mafischen Tiefengesteinsabfolge De La Blanche, das in einem ähnlichen geologischen Milieu wie der Intrusionskomplex Havre St. Pierre lagert. Der jüngste Erfolg von Go Metals im Konzessionsgebiet HSP zeigt, dass diese Intrusionskomplexe hervorragende Wirte für Ni-Cu-Mineralisierungen sind. Unsere unmittelbaren Explorationspläne beinhalten TDEM-Flugmessungen - ähnlich der Strategie von Go Metals -, um potenzialreiche Ziele abzugrenzen.“