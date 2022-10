WARBURG RESEARCH stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Shop Apotheke nach Eckdaten zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung stütze die Jahresziele der Online-Apotheke, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Zahl der aktiven Kunden steige weiter. Ein positives operatives Quartalsergebnis (bereinigtes Ebitda) sei nicht erwartet worden. Die Einführung des deutschen E-Rezeptes mache zwar nur kleine Fortschritte, die Shop Apotheke bleibe aber exzellent positioniert, um davon zu profitieren./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +4,86 % auf 46,35EUR an der Börse Tradegate.



