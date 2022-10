Drastische Knappheit an Nachwuchs im Handwerk und Bau (FOTO)

Braunschweig (ots) - Mehr als ein Drittel aller Betriebe konnten laut Industrie-

und Handelskammer im vergangenen Jahr nicht alle angebotenen Ausbildungsplätze

besetzen - so viel wie noch nie. Der Bewerbermangel ist auch eine Folge von

Corona. Die Suche nach geeigneten Auszubildenden gestaltet sich für deutsche

Unternehmen offenbar schwierig.



Neben dem bekannten Fachkräftemangel stehen Unternehmen in Deutschland vor einer

weiteren Herausforderung: Es gibt keinen Ausbildungsnachwuchs. Viele

Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt. Das Interesse an Ausbildungsberufen in Bau

und Handwerk ist rückläufig.