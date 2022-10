Ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hatte 2021 ein Nettoeinkommen von unter 16 300 Euro im Jahr

Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) -- Hoher Anteil von Personen aus Alleinerziehenden-Haushalten und Alleinlebendenin den unteren Einkommensgruppen- Rund die Hälfte aller Personen im Ruhestand mit Nettoäquivalenzeinkommen unter22 000 Euro im Jahr- Fast ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland konnte 2021 größere,unerwartet anfallende Ausgaben nicht bestreitenDie Einführung einer Strompreisbremse, die Erhöhung des Kindergeldes,Einmalzahlungen für Studierende sowie Rentnerinnen und Rentner und ein höheresWohngeld für mehr Berechtigte - die Bundesregierung hat im Rahmen des drittenEntlastungspaketes eine Vielzahl von Maßnahmen beschlossen. Profitieren sollendavon insbesondere Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stand nach Ergebnissen der Erhebungzu Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2021 einem Fünftel der Bevölkerungin Deutschland ein jährliches Nettoäquivalenzeinkommen von unter 16 300 Euro zurVerfügung. Beim Äquivalenzeinkommen handelt es sich um ein um Einspareffekte inMehrpersonenhaushalten bereinigtes Pro-Kopf-Einkommen. Einkommensreferenzjahrist das Vorjahr der Erhebung. So hatten zwei Fünftel (40 %) der Bevölkerung einNettoäquivalenzeinkommen von unter 22 000 Euro im Jahr. Auf der anderen Seitehatten zwei Fünftel (40 %) der Bevölkerung ein Einkommen von 28 400 Euro undmehr.Alleinerziehenden-Haushalte überdurchschnittlich oft in unterenEinkommensgruppenZu den 40 % der Bevölkerung mit den geringsten Einkommen zählenüberdurchschnittlich oft Personen aus Alleinerziehenden-Haushalten. Fast zweiDrittel (64,6 %) von ihnen verfügten 2021 über ein Nettoäquivalenzeinkommen vonweniger als 22 000 Euro im Jahr, bei gut einem Drittel (33,2 %) betrug esweniger als 16 300 Euro. Ähnliches gilt für Personen in Haushalten mit zweiErwachsenen und drei oder mehr Kindern: 57,7 % der Personen dieser Haushaltehatten ein Nettoeinkommen von weniger als 22 000 Euro im Jahr. Für Personen inHaushalten mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern bzw. einem Kind traf das auf36,0 % bzw. 29,7 % zu.Jede zweite alleinlebende Person mit Einkommen unter 22 000 EuroAuch bei Personen, die ohne Kinder lebten, zeigen sich hinsichtlich derEinkommensverteilung deutliche Unterschiede zwischen den Haushaltstypen: Sozählte 2021 mehr als die Hälfte (53,2 %) der alleinlebenden Erwachsenen zurBevölkerung mit einem Einkommen von unter 22 000 Euro im Jahr. Knapp ein Drittel(32,2 %) der Alleinlebenden verfügte über ein Einkommen von weniger als 16 300