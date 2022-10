Anteil von Abschlüssen in Gesundheits- und Sozialwesen in der hoch qualifizierten Bevölkerung 2021 unter OECD-Durchschnitt

WIESBADEN (ots) - In der Bevölkerung mit tertiärem Bildungsabschluss in

Deutschland hatte 2021 knapp jede oder jeder Zehnte einen Abschluss der

Fächergruppe Gesundheits- und Sozialwesen (9,5 %). Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, lag der Anteil damit deutlich unter dem

OECD-Durchschnitt von 13,0 %. Der Unterschied beruht unter anderem darauf, dass

Pflege- und Sozialberufe in zahlreichen OECD-Staaten - anders als in Deutschland

- als akademische Qualifikation dem tertiären Bildungsbereich zugerechnet

werden. Zu den tertiären Bildungsabschlüssen zählen akademische Abschlüsse wie

Bachelor und Master, aber auch berufsorientierte Qualifikationen wie Meister-

oder Technikerabschlüsse.



In der Corona-Krise rückten auch die Fächergruppen Pädagogik sowie Informatik

und Kommunikationstechnologie in den Blickpunkt. Während in Deutschland der

Anteil der Bevölkerung mit tertiären Abschlüssen in der Pädagogik mit 13,5 % den

OECD-Durchschnitt von 12,3 % übertraf, lag er in der Informatik und

Kommunikationstechnologie mit 4,2 % unter dem OECD-Durchschnitt von 4,8 %. Zur

Fächergruppe Pädagogik zählen in Deutschland vor allem tertiäre Abschlüsse im

Bereich der Erziehungswissenschaft, Lehramtsausbildung sowie interdisziplinäre

Programme und Qualifikationen, die einen pädagogischen Schwerpunkt haben.