Zensus 2022 Was sind die nächsten Schritte?

- Es gibt bereits 28,3 Millionen Rückmeldungen

- Befragungen der Haushalte enden im November 2022

- Weiterverarbeitung der Daten in Bund und Ländern beginnt

- Ergebnisveröffentlichung für November 2023 geplant



Seit Mai dieses Jahres wird in Deutschland ein Zensus durchgeführt. Insgesamt

sind beim Zensus schon mehr als 28,3 Millionen Meldungen eingegangen. Im

November gehen die persönlichen Befragungen der Haushalte zu Ende. Bis dahin

bitten die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder alle kontaktierten

Bürgerinnen und Bürger Ihrer Auskunftspflicht nachzukommen. Diese

Auskunftspflicht hat der Gesetzgeber für den Zensus 2022 festgelegt, um dem

hohen Qualitätsanspruch an die Zensus-Ergebnisse gerecht zu werden. Was passiert

dann mit den erhobenen Daten?