Sieben weitere RWB Private-Equity-Dachfonds zahlen an Privatanleger aus (FOTO)

Oberhaching (ots) - Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG kündigt die nächsten Auszahlungen an: Im Dezember schütten sieben Private-Equity-Dachfonds aus. Tausende RWB Anlegerinnen und Anleger werden in Kürze über alle wichtigen Eckdaten inklusive der individuellen Auszahlungsbeträge informiert. Insgesamt erhöht sich die Zahl der in 2022 getätigten Ausschüttungen damit auf 18 und erreicht erneut das Niveau der beiden Vorjahre.



Die angekündigten Auszahlungen im Überblick: