Qualitätsverbesserung und Einsparung von Ressourcen

Linz (ots) - Mit der neuartigen Methode Laser-Ultraschall bestimmt die Firma

RECENDT kontaktlos die Einhärtetiefe in Metallen und erhöht die

Produktionsqualität während Rohstoffe gespart werden.



Der Verschleiß von hochbelasteten, metallischen Bauteilen, wie Lager, Wellen und

Schienenräder , wird durch Härten der Randschichten drastisch reduziert. Ein

häufiges Verfahren dafür ist die Induktionshärtung, wobei durch elektrisches

Erhitzen und anschließendes Abschrecken äußerlich eine harte Schicht entsteht,

während das Grundmaterial im weniger harten Ausgangszustand verbleibt. Dabei ist

die exakte Tiefe der gehärteten Schicht für die Fehleranfälligkeit und

Lebensdauer ausschlaggebend und muss genau überwacht werden. Bei den gängigen

Verfahren zur Bestimmung der Einhärtetiefe müssen Proben aus der Produktion

gezogen und an kritischen Positionen durchgeschnitten werden, um die

Einhärtetiefe an der Schnittfläche zu bestimmen. Oft muss vorher noch poliert

und geätzt werden, um die Einhärtetiefe sichtbar zu machen, für Absolutwerte

werden Härteeindrücke gesetzt. Jedenfalls muss das Bauteil aber zur Analyse

zerstört werden, gleichzeitig ist nur die Information von dieser einen,

getesteten Probe an der gewählten Schnittfläche verfügbar. Bei großen

Einzelteilen, wie z.B. Lager oder Wellen für Wasser- oder Windkraftwerke , ist

eine zerstörende Prüfung nicht möglich.