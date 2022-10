WARBURG RESEARCH stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Infineon nach einer Telefonkonferenz mit Fokus auf dem Automobil-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Automotive-Chef Peter Schiefer habe sich ermutigend geäußert, was die kurzfristigen Perspektiven und das nachhaltige Wachstum im Geschäft mit der Automobilindustrie betreffe, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses bleibe wohl der wichtigste langfristige Wachstumstreiber für den Chipkonzern./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von +3,33 % auf 25,33EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m