Berlin (ots) -- Studie von Capgemini zeigt: Führungskräfte sind im Hinblick auf dieZufriedenheit ihrer Mitarbeitenden zu optimistisch- 97 Prozent der Mitarbeitenden, die am Arbeitsplatz positive Erfahrungenmachen, wollen im Unternehmen bleiben- Daten und Technologie spielen eine Schlüsselrolle bei Weiterbildung und derVereinbarkeit von Beruf und PrivatlebenNur 28 Prozent der Mitarbeitenden ohne Führungsverantwortung sind mit ihrerArbeit zufrieden - im Gegenzug nehmen dies allerdings 80 Prozent derFührungskräfte von ihren Mitarbeitenden an. Das zeigt die aktuelle Studie desCapgemini Research Institute " People Experience Advantage: How companies canmake life better for their most important(https://www.capgemini.com/de-de/studie-the-people-experience-advantage) ". Zuden größten Hindernissen für die Mitarbeiterzufriedenheit gehören der Studiezufolge Herausforderungen in den Bereichen Karriere- und Kompetenzentwicklung,das Verhalten von Vorgesetzten und das Verhältnis zu ihnen, Vergütung undWertschätzung sowie Schwierigkeiten bei der Nutzung und Verfügbarkeit von Datenund Technologien. Die Studie hebt wichtige Maßnahmen für Unternehmen undFührungskräfte hervor, um die Kluft zwischen der Zufriedenheit ihrer Teams undihrer eigenen Wahrnehmung zu überwinden, und so Talente dauerhaft an dasUnternehmen zu binden.Der intensive Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt sowie zunehmender wirtschaftlicherund finanzieller Druck hat dazu geführt, dass viele Menschen ihr Arbeitslebenneu bewerten. So planen der Studie zufolge 34 Prozent aller Beschäftigten, ihrderzeitiges Unternehmen binnen eines Jahres zu verlassen. Von diesen wiederumplanen 66 Prozent einen Wechsel in den nächsten drei bis neun Monaten. Obwohleine faire und angemessene Entlohnung ein wichtiger Faktor für dieMitarbeiterzufriedenheit ist, gab mehr als die Hälfte aller Befragten (52Prozent) an, dass sie auch dann das Unternehmen verlassen würden, wenn ihnendieselbe Stelle in einem anderen Unternehmen mit derselben Vergütung angebotenwürde.Im Gegensatz dazu beabsichtigen 97 Prozent der Mitarbeitenden, die amArbeitsplatz positive Erfahrungen machen, im nächsten Jahr bei ihrem derzeitigenUnternehmen zu bleiben. 96 Prozent von ihnen fühlen sich engagiert undmotiviert. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Zufriedenheit derMitarbeitenden ein wesentlicher Faktor für das Unternehmenswohl sind und zupositiven Geschäftsergebnissen führen kann. Etwa die Hälfte (48 Prozent) derManager in Unternehmen, in denen Führungskräfte über positive Erfahrungenberichten, nahmen aufgrund eines verbesserten Mitarbeitererlebnisses eine höhere