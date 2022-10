Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bern (ots) - Henrik Telepski ist der Geschäftsführer und Inhaber der TelepskiTreuhand GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der erfahrene Treuhänderdigitale Schweizer Unternehmen dabei, teure Steuerfallen zu vermeiden. So sparenFirmen neben Zeit und Nerven auch bares Geld im fünf- bis sechsstelligenBereich.Eine Unternehmensgründung stellt Gründer immer wieder vor diverseHerausforderungen - auch abseits der Steuerangelegenheiten. Hier geht es um dieUnternehmensgründung oder auch die Umwandlung von bestehenden Firmen in eineandere Firmenform, sowie Aufbau einer Holding-Struktur. Auch die Anmeldung undAbrechnung von Mitarbeitern bei den Sozialversicherungen zählt zu denwichtigsten Hürden, die junge Unternehmen meistern müssen. Hierbei spielt eskeine Rolle, ob diese digital, lokal oder mit einem hybriden Geschäftsmodellaufgestellt sind. Bei der Fülle an Aufgaben gibt es trotz dessen immer wiederBereiche, die von den Gründern vernachlässigt werden. Einer davon ist dieBuchhaltung. Doch das kann aufgrund rechtlicher Fallstricke fatal sein, weissHenrik Telepski von der Telepski Treuhand GmbH. Er hat sich gemeinsam mit seinemTeam darauf spezialisiert, Schweizer Unternehmen dabei zu unterstützen, dieseSteuerfallen zu meiden. Die Erfolgsergebnisse seiner Kunden sprechen dabei fürsich. Erfahren Sie im Folgenden, wie der Treuhänder seinen Kunden helfen konnte.1. Dr. med. Joachim Ahlers: Hürden überwinden und den Fokus auf das WesentlicherichtenDr. med. Joachim Ahlers ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin miteinschlägiger Expertise in den Bereichen Mikronährstoffdiagnostik und -therapie.Zugleich erdachte er die populäre Marke Dr. Joa, die Menschen im Internetzielgerichtet Hilfe zur Selbsthilfe bietet. So gesundheitsfördernd das Angebotaus bereitgestelltem Content, Laboranalysen und Produkten jedoch auch sein mag -Überforderung im Online-Business macht selbst vor Experten wie Dr. med. Ahlersnicht Halt.Eine chaotische Buchhaltung, fehlendes Know-how in Sachen Digitalisierung sowieUnklarheiten der Firmenstrukturierung und -form machten das Tagesgeschäft desrenommierten Mediziners zur kräftezehrenden Herausforderung. Die TelepskiTreuhand GmbH konnte dabei helfen, die wichtigsten Geschäftsprozesse von Dr.Joachim Ahlers zu straffen und damit nachhaltig zu verbessern.Durch die Zusammenarbeit konnte die Steuersituation Schweiz-Deutschland desGesundheitsunternehmens geklärt, die Firmenstruktur optimiert und auch diedigitale Buchhaltung gemeistert werden. Bei Dr. Ahlers liegt der Fokus jetzt auf