Gnarrenburg (ots) - Mit der Elbe Weser Real Estate verhelfen Pascal Steingröver

und Kevin Willaschek ihren Kunden zu sicheren und rentablen Immobilien als

Kapitalanlage. Besonders stolz sind die Gründer auf das Full-Service-Modell, das

sie gemeinsam mit Finanzberater Benedikt Schmitt anbieten: Neben Kauf,

Absicherung und Verwaltung von Anlagen beinhaltet dieses die Option auf

Coachings, durch welche Kunden selbst zu Finanz-Experten werden.



Die Idee, Immobilien als Altersvorsorge zu erwerben, ist nicht wirklich neu.

Schon seit Jahrzehnten setzen findige Anleger darauf, ihr Kapital in Immobilien

zu investieren, um durch Mieteinnahmen ein passives Einkommen zu generieren. Wer

dabei nicht aufpasst, kann sich heute jedoch schnell ruinieren: Stehen Wohnungen

leer, bleiben die Einnahmen aus - die Kosten hingegen laufen munter weiter.

"Ohne die richtigen Partner, die einem zeigen, wie es geht, wird es in Zukunft

nicht mehr funktionieren", stellt auch Pascal Steingröver fest. Gemeinsam mit

seinem Geschäftspartner Kevin Willaschek betreibt er die Elbe Weser Real Estate

und die Elbe Weser Finanzberatung KG.





Als einer der wenigen Full-Service-Anbieter am Immobilienmarkt kümmern sichPascal Steingröver und Kevin Willaschek gemeinsam mit Finanzberater BenediktSchmitt für ihre Kunden um alle Aspekte der Investition in Immobilien - von derSuche nach dem passenden Objekt und dem Kontakt zum Bauträger bis hin zurFinanzierung und Versicherung. Darüber hinaus bieten die Anlagen-Experten einumfangreiches Coaching, das Kunden dabei unterstützt, nachhaltige und fundierteEntscheidungen bezüglich ihrer Finanzen zu treffen. So greifen sie ihneninsbesondere in den Bereichen Versicherungen, Finanzierungen und Budgetplanungenunter die Arme. Dabei haben Kevin Willaschek und Pascal Steingröver schnellgemerkt, dass die Elbe Weser Finanzberatung eine effektive und wichtigeErgänzung zum Serviceangebot der Real Estate ist.Mit der Elbe Weser Finanzberatung das Thema Geld endlich richtig verstehen"Wir haben unsere Finanzberatung einst gegründet, um das Serviceangebot der ElbeWeser Real Estate abzurunden. Mittlerweile macht sie einen wesentlichen Teilunseres Angebots aus und hilft Menschen dabei, das Thema Geld besser zuverstehen und effektiver einzusetzen", verrät Pascal Steingröver. Da dieNachfrage nach einer vollumfänglichen Beratung in diesem Bereich immer größerwurde, stieß schließlich auch Benedikt Schmitt zur Elbe Weser Finanzberatung.Als Experte sollte es fortan seine Aufgabe sein, alle Kundenanfragenzielgerichtet und kompetent zu bedienen."Wir kannten Benedikt Schmitt bereits aus früheren Zeiten und haben seinen Weg