„Mit unseren innovativen Behandlungsmethoden zeigen wir, dass es eine wertige Alternative zu Pestiziden gibt, um Obst und Gemüse länger frisch zu halten“, sagt Dan Sztybel, CEO von Save Foods. Der 2009 als Forschungs- und Entwicklungsinstitut gegründete israelische operative Arm des US-amerikanischen Agrar- und Ernährungstechnologieunternehmens, das seit 2021 an der US-Hightech-Börse Nasdaq (ISIN: US80512Q3039) gelistet ist, bietet grüne Lösungen für mehr Sicherheit, Frische und Qualität von Lebensmitteln. Um das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben, hat Save Foods erst im zurückliegenden August eine Kapitalerhöhung erfolgreich am Markt platziert. Die Bruttoerlös daraus beläuft sich auf 4,8 Millionen US-Dollar.

Sztybel verweist darauf, dass 70 Prozent der in die EU eingeführten Frischwaren aus Schwellenländern stammen. „Wie wir alle wissen, hat die EU-Initiative ‚From Field to Fork‘ diejenigen Märkte am härtesten getroffen, die sich den veränderten Vorgaben nicht angepasst haben.“

„From Field to Fork“ ist Teil des 2020 ins Leben gerufenen Green Deals der Europäischen Union. Dessen Ziel ist es, die europäische Wirtschaft bis 2050 klimaneutral und nachhaltiger zu gestalten. Unter anderem soll der Einsatz von Pestiziden um die Hälfte reduziert werden. Das heißt, dass viele Pflanzenschutzmittel verboten und die Grenzwerte schrittweise gesenkt werden. Dem Commission’s Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) zufolge – das ist das Europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel in der Europäischen Union –­ betraf das alleine 2020 knapp 60 verschiedene Arten von Pestiziden.

„Die nachhaltige Technologie von Save Foods garantiert nicht nur Lebensmittelsicherheit, sie öffnet auch die Tür zu regulierten Märkten“, betont Dan Sztybel. „Wir möchten die Produzenten in den Schwellenländern nach Kräften unterstützen, damit ihre Produkte in guter Qualität in der EU ankommen und nicht abgelehnt werden.“

Der CEO sieht dabei nicht nur den materiellen Aspekt: „Die pestizidarmen Behandlungen von Save Foods wirken sich positiv auf die Gesundheit und schonend auf die Umwelt aus. Es ist ein großartiges Gefühl, zu wissen, dass dank unserer Behandlungsmethoden mehr Menschen in aller Welt mit frischen Lebensmitteln versorgt werden können.“

Die Technologie des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus Lebensmittelsäuren und einem Oxidationsmittel. Sztybel verweist auf die „Einfachheit“ der umweltfreundlichen Verfahren, die die Verschwendung von Obst und Gemüse im Einzelhandel im Durschnitt um 50 Prozent länger frisch halten: „Wir nutzen das Innere der Frucht, um das Äußere zu schützen“.