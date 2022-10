Sokolow/Polen (ots) - Der polnische Hardware-Anbieter Cooling mit seinen

bisherigen Marken SPC Gear und SilentiumPC führt heute neue globale Marke

"ENDORFY" ein. Mit diesem Schritt bekräftigt das Unternehmen seine zunehmende

Internationalisierung und weitet seine Zielgruppe weiter aus. ENDORFY spricht

nicht nur die Gaming-Szene an, sondern möchte mit seinen Produkten alle Fans

moderner Technologie erreichen.



Mit der neuen Marke ENDORFY liefert das Unternehmen eine Antwort auf den sich

dynamisch verändernden Technologiemarkt. Der Schritt bedeutet eine langfristige

Investition in die Zukunftssicherheit und die weitere Expansion auf dem

weltweiten Markt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Cooling hat mit ENDORFY eine starke Marke geschaffen, die modernenKommunikationstrends entspricht und die Kundenbedürfnisse einer internationalenZielgruppe erfüllt und sich so auf dem Technologiemarkt etablieren wird.Logischer Expansionsschritt"Nach dem Erfolg unserer Produkte auf dem lokalen Heimatmarkt gehen wir nun dennächsten Schritt auf dem Weg in eine erfolgreiche internationale Expansion", soLukasz Zdziech, CEO von Cooling. "Unser Ziel ist es immer, sowohl die Qualitätunserer Produkte als auch die Reichweite unserer Aktivitäten weiterzuentwickeln.Die Ergebnisse auf unterschiedlichen internationalen Märkten, z.B. inDeutschland und der Tschechischen Republik, waren vielversprechend. Daher ist esjetzt an der Zeit, unsere Aktivitäten konsequent weiter auszudehnen. Unser Zielist es, überall in Europa und im nächsten Schritt weltweit präsent zu sein unduns mit den größten Unternehmen der Branche zu messen."Erweiterte ZielgruppeDie Gründung der Marke ist auch das Ergebnis einer gewachsenen Zielgruppe.ENDORFY bietet Produkte für alle Nutzer an und geht weit über den reinenGaming-Sektor hinaus. "Wir kommen aus der Games-Welt, und das werden auch immerunsere Wurzeln bleiben. Dennoch besteht unser Publikum schon lange nicht mehrnur aus Spielern, sondern auch aus Streamern, Podcastern, Autoren oderCasual-Usern, die nicht zwingend spielen, aber trotzdem Spaß an Technik haben",so Lukasz Zdziech weiter. Als Reaktion darauf habe das Unternehmen entschieden,die neue Marke so auszugestalten, dass sie positive Emotionen für alleTechnik-Fans bietet. Eine enge, partnerschaftliche Beziehung zwischen demUnternehmen und seinen Kunden steht im Fokus der Markenentwicklung und dergesamten Vision hinter ENDORFY.Positive Emotionen vereinen Technik-Fans"Während der Kreation der Marke ENDORFY stand für uns immer die Frage imMittelpunkt, was unsere unterschiedlichen Zielgruppen gemeinsam haben. Die