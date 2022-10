Nachdem sich die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) von ihrem Jahrestief bei 20,68 Euro vom 5.7.22 rasch auf 28 Euro erholen konnte, bröckelte der Aktienkurs bis zum 30.9.22 wieder auf bis zu 21,87 Euro ab. In den vergangenen Tagen konnte die Aktie wieder die Marke von 25 Euro überwinden.

Obwohl sich die Halbleiterindustrie im August den zweiten Monat in Folge mit Umsatzrückgängen abfinden musste, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 39 Euro ihre „Outperform“-Einstufung für die Infineon-Aktie. Wer nun eine Investition in die Infineon-Aktie in Erwägung zieht und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes reduzieren möchte, könnte den Kauf eines Bonus- und/oder Discount-Zertifikates in Erwägung ziehen.