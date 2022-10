Deutschlands beste Karte für Immobilienpreise immowelt Price Map gewinnt Testvergleich

Nürnberg (ots) -



- Testsieg für die immowelt Price Map: Die Immobilien-Preiskarte siegt im

Vergleich des Deutschen Instituts für Service-Qualität unter 5 Anbietern

- Die kostenfreie immowelt Price Map überzeugt durch detaillierte Daten sowie

eine einfache Handhabung

- Stetige Verbesserung durch regelmäßige Updates: Preisschätzungen für über

1.000 Städte jetzt noch genauer



Die immowelt Price Map ist die beste Immobilien-Preiskarte in Deutschland. In

einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität von Preiskarten

erreicht immowelt den 1. Platz und erhält als einziger der 5 untersuchten

Anbieter das Testergebnis "Gut". Die immowelt Price Map (https://www.immowelt.de

/immobilienpreise/deutschland/wohnungspreise?utm_id=Test%20-%20pm_iw_pricemap%20

%282%29_em) besticht dadurch, dass Nutzer schnell und kostenfrei zuverlässige

Preisschätzungen für Wohnungen und Häuser in allen Regionen und Städten

Deutschlands erhalten. Je nach Stadt finden Immobilieneigentümer und Suchende

gar Daten für jedes Gebäude.