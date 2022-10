Axel Springer kooperiert mit PICO für VR-Headset-Pilot / PICOs Neo 3 Pro VR-Headsets bringen bei Axel Springer wieder Spaß in Team-Meetings

Barcelona (ots) - PICO, ein führendes VR-Unternehmen mit unabhängigen

Innovations- und Forschungskapazitäten, gab heute die Ergebnisse seines

Pilotprojekts mit Axel Springer bekannt. Im Jahr 2020 starteten Axel Springer

und PICO eine Pilotpartnerschaft, bei der das Neo3 Pro Headset von PICO

eingesetzt wurde, um Mitarbeitern an entfernten Standorten die Vorteile von

persönlichen Meetings über Virtual Reality zu ermöglichen. Nachdem 93% der

Teilnehmer die Einführung von VR-Meetings mit PICO als ergänzende Alternative zu

2D-Videokonferenzen befürworteten, wird Axel Springer den Einsatz von PICOs Neo3

Pro ausweiten, um virtuelle Meetings im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.



Virtuelle Meetings schaffen zusätzlichen Wert





Nach der Umstellung auf eine Remote-Arbeitsumgebung im Jahr 2020 sah AxelSpringer einen klaren Bedarf, neue Wege für die Verbindung und Zusammenarbeitder Mitarbeiter zu finden. Mehr noch, Axel Springer wollte den Mitarbeitern dasgleiche Maß an Engagement bieten, das sie in einer persönlichen Umgebungvorfinden würden."Im Herbst 2020 haben wir uns bei Axel Springer entschieden, immersiveTechnologien einzusetzen, um unseren Teams die Möglichkeit zu geben, sich alsAvatare in VR wieder zu treffen", erklärt Chris Krauß, Product Lead, ImmersiveTechnologies bei der Axel Springer National Media & Tech GmbH (NMT).Zu diesem Zweck bildete Chris Krauß eine Testgruppe mit rund 60 Teilnehmern. MitHilfe der Neo3 Pro VR-Headsets von PICO simulierte die Gruppe verschiedeneSzenarien, die traditionell bei Präsenzveranstaltungen vorkommen, wieDiskussionsrunden, Workshops, Präsentationen, Whiteboards und 1:1-Gespräche.Nach jeder Testrunde sammelte Chris Krauß qualitatives Feedback. Nahezu alleTeilnehmer berichteten von positiven Erfahrungen. Einige der bemerkenswertestenRückmeldungen von Axel-Springer-Mitarbeitern waren:- VR ist sozialer, fröhlicher und macht mehr Spaß- Die Arbeit ist konzentrierter- Das Gefühl des Zusammenseins ist schön- Der direkte Blickkontakt schafft ein geselligeres UmfeldKomfort und Technologie sind wichtigDie Hardware war entscheidend für den Komfort der Teilnehmer in der virtuellenWelt. Mit der Entscheidung für die leichte PICO Neo3 Pro fühlten sich dieMitarbeiter von Axel Springer sofort wohl und konnten sich so nahtlos in dievirtuelle Welt hineinversetzen.Die PICO Neo3 Pro verfügt über eine Auflösung von 2048 x 2160 Pixeln und eineBildwiederholrate von bis zu 90 Hertz. So können sich die Teilnehmer einesVR-Meetings schon nach wenigen Minuten an die virtuelle Umgebung gewöhnen undsich darin wie in der realen Welt bewegen."Die schnelle Akzeptanz und hohe Mitarbeiterzufriedenheit bei Axel Springerzeigt die Leistungsfähigkeit der VR-Technologie von PICO", sagt Oliver Wöhler,Enterprise Lead, PICO EMEA. "Wir sind begeistert von den positiven Ergebnissenunseres Tests mit Axel Springer und freuen uns darauf, Remote Work in Zukunftnoch interaktiver und persönlicher zu gestalten."Ein vielschichtiger Ansatz ist der SchlüsselBei Axel Springer wird PICOs VR nun als Ergänzung zu 2D-Videokonferenzeneingesetzt. Fast 50% der Teilnehmer des Testprojekts bei Axel Springer waren derMeinung, dass die sozialen Interaktionen in VR-Workshops im Vergleich zu einer2D-Videokonferenz besser sind. 30% gaben an, dass die gemeinsame Arbeit in dervirtuellen Welt mit der Zusammenarbeit in einem persönlichen Workshopvergleichbar sei und 5% sagten, der virtuelle Workshop sei sogar besser als inder realen Welt.Über Axel SpringerAxel Springer ist ein Medien- und Technologieunternehmen und in mehr als 40Ländern aktiv. Mit den Informationsangeboten ihrer vielfältigen Medienmarken (u.a. BILD, WELT, INSIDER, POLITICO) und Rubrikenportalen (StepStone-Gruppe undAVIV Group) hilft die Axel Springer SE Menschen, freie Entscheidungen für ihrLeben zu treffen. Der Wandel vom traditionellen Printmedienhaus zu Europasführendem Digitalverlag ist heute erfolgreich abgeschlossen. Das nächste Zielist gesteckt: Durch beschleunigtes Wachstum will Axel Springer Weltmarktführerim digitalen Journalismus und bei den digitalen Rubriken werden. Das Unternehmenhat seinen Hauptsitz in Berlin und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiterweltweit.Über PICOPICO konzentriert sich auf innovative VR- und AR-Lösungen, die es Unternehmenermöglichen, das Beste in VR und Interactive Computer-Generated Imagery (CGI) zuerstellen und zu erleben. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten,Europa, China und Japan fokussiert sich Pico auf die Erstellung erstaunlicherVR-Plattformen für jede Anwendung und baut auf dem Prinzip "User First Design"auf.Weitere Informationen unter http://www.picoxr.com .Pressekontakt:Havana Orange GmbHFranziska Dieterle / Stefan Ehgartner+49 89 92 131 51 - 88mailto:pico@havanaorange.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/163303/5336689OTS: Pico Interactive