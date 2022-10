Neue Forschungsergebnisse zeigen Apeel verlängert nachweislich die Haltbarkeit von Lebensmitteln und vermeidet Lebensmittelverschwendung (FOTO)

Hamburg (ots) - Das auf dem Gebiet der Nahrungsmittelsystem-Innovation tätige

Unternehmen Apeel wird beim Hamburger Dialog gegen Lebensmittelverschwendung (5.

bis 6. Oktober) neue Studienergebnisse* präsentieren, die das bedeutende

Potenzial seiner technologischen Innovation für eine verlängerte Frische von

Lebensmitteln und die sich daraus ergebenden Einsparungen aufzeigen. Apeel wird

auch seine Zusammenarbeit mit dem EDEKA-Verbund (EDEKA und Netto

Marken-Discount) vorstellen, der das innovative Apeel-Verfahren in seinen Obst-

und Gemüse-Abteilungen erstmalig in Deutschland verfügbar gemacht hat.



Wissenschaftler:innen des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und

Verpackung IVV, Freising, haben die Wirksamkeit des pflanzenbasierten

Apeel-Schutzes auf die Haltbarkeit von Lebensmitteln über einen längeren

Zeitraum untersucht und bewertet. Die Ergebnisse liefern validierte Daten über

die Fähigkeit des Apeel-Verfahrens, die äußeren und inneren Qualitätsmerkmale

der Produkte zu erhalten. Festigkeit und Optik sind dabei für Verbraucherinnen

und Verbraucher wichtige Kauf- und Verzehrkriterien. Die Studie bestätigt: Apeel

wirkt sich positiv auf die Haltbarkeit der in den EDEKA- und Netto-Märkten

erhältlichen Früchte wie Avocados, Mandarinen und Orangen aus.