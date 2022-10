BIRMINGHAM (dpa-AFX) - Die schlechten Nachrichten für die britische Premierministerin Liz Truss reißen nicht ab. Wie das Meinungsforschungsinstitut Yougov am Mittwoch mitteilte, ist die neue Regierungschefin nach nur einem Monat im Amt unbeliebter als es ihr Vorgänger Boris Johnson je war.

Die 47-Jährige musste zuletzt einen Bestandteil ihrer Steuerreform zurücknehmen, der von mehreren Mitgliedern ihrer Konservativen Partei scharf kritisiert worden war und die Märkte auf Talfahrt geschickt hatte. Auch andere Punkte ihres Wirtschaftsprogramms stießen auf Kritik. Auf dem am Mittwoch zu Ende gehenden Parteitag in Birmingham zeigten sich die Tories in teils offenem Aufruhr. Die Umfrage wurde am 1. und 2. Oktober kurz vor Beginn der Konferenz durchgeführt.