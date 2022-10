Ausgaben für Forschung und Entwicklung (FuE) in Deutschland seit 2005 deutlich gestiegen

- Neue Analyse des ZEW im Auftrag von KfW Research

- Anteil des Staats an FuE-Ausgaben sinkt, Anteil der Wirtschaft steigt auf 64 %

- Konzentration auf wenige Wirtschaftszweige des Verarbeitenden Gewerbes und auf

Großunternehmen



In Deutschland sind die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in den

zurückliegenden gut anderthalb Jahrzehnten deutlich gewachsen, wie eine von ZEW

Mannheim im Auftrag von KfW Research durchgeführte Studie zeigt. Ihr reales

Wachstum beträgt im Zeitraum von 2005 bis 2019 durchschnittlich 3,4 % p.a.,

nachdem es im Zeitraum 1991-2005 nur bei 1,4 % p.a. lag. Die FuE-Quote (Ausgaben

für FuE in Relation zur Wirtschaftsleistung) ist von 2,1 % im Jahr 1994 auf 3,17

% im Jahr 2019 gestiegen.