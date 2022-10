schülke präsentiert klimaneutrale Desinfektionstücher / Mehr Nachhaltigkeit für den Klinikalltag (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norderstedt (ots) - Mit mikrozid® universal wipes green line bringt schülkeerstmals medizinische Desinfektionstücher auf den Markt, die zu 100 Prozent freivon Plastik und klimaneutral produziert werden. Mit dieser Produktinnovationunterstreicht schülke seinen Anspruch, Leben weltweit zu schützen - durchwirksame Produkte zur Behandlung und Prävention von Infektionen und denkonsequenten Einsatz für die Umwelt. Die mikrozid® universal wipes green linebietet Anwender:innen die gewohnte Anwendungssicherheit - und trägt zugleichdazu bei, den Klinik- und Pflegealltag nachhaltiger zu gestalten.Die vergangenen Jahre haben sehr deutlich gezeigt: Der Schutz unserer Umwelt,unseres Klimas und der menschlichen Gesundheit bedingen einander in vielfältigerWeise. Daher braucht es neue Lösungen in der Hygiene und beim Infektionsschutz.Mit mikrozid® universal wipes green line hat schülke seine erstenDesinfektionstücher für den klinischen Bereich entwickelt, die vollständig ausnachwachsenden Rohstoffen produziert werden. Für die Produktion der Tücher setztschülke ausschließlich Materialien aus FSC-zertifizierter Waldwirtschaft ein.Die Verpackung besteht zu 22 % aus Post-Industrial Rezyklat (PIR). Ein Großteilder Produktkomponenten stammen aus Deutschland, was für kurze Transportwegesorgt. Gemeinsam mit dem Einsatz von Ökostrom in der Produktion trägt dies dazubei, dass die mikrozid® universal wipes green line einen 25 % geringerenCO2-Fußabdruck als PET-basierte Tücher aufweisen. Den verbleibenden CO2-Ausstoß,der sich im Rahmen der Herstellung nicht vermeiden lässt, kompensiert schülkedurch weltweite Klimaschutzprojekte. Der Vertrieb der neuen Linie erfolgt absofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Effektiver Schutz für Menschen, Umwelt und KlimaDer Einsatz von mikrozid® universal wipes green line leistet einen effektivenSchutz für das Leben - und verringert die negativen Einflüsse auf unsere Umwelt."Wir haben uns bei schülke zum Ziel gesetzt, eine Vorreiterrolle in unsererBranche beim Thema Nachhaltigkeit einzunehmen. Mit der Weiterentwicklung unsererProdukte und Dienstleistungen setzen wir den Weg dahin konsequent fort", sagtStefan Kukacka, Chief Executive Officer des internationalen Marktführers in denBereichen Infektionsprävention und Hygienelösungen."Durch Produkte wie unsere mikrozid® universal wipes green line sorgen wirweltweit für einen effektiven Schutz der Menschen vor Krankheiten, Infektionenund Kontaminationen. Durch unsere langfristig ausgerichtete Art desWirtschaftens übernehmen wir Verantwortung für eine Welt im Wandel und leistenheute einen wichtigen Beitrag, um auch Lebensgrundlagen künftiger Generationen