eVTOL-Pionier startet in den USA und erweitert Führungsteam / Omer Bar-Yohay wird Präsident von AutoFlight (FOTO)

Napa County, USA (ots) -



- Der globale eVTOL-Pionier AutoFlight hat eine US-Niederlassung in Napa County,

Kalifornien, eröffnet

- AutoFlight verpflichtet den Co-Founder und ehemaligen CEO von Eviation

Aircraft, Omer Bar-Yohay, und den ehemaligen Leiter der Geschäftsentwicklung

von Joby Aviation, Chad Cashin

- Als Präsident wird Omer Bar-Yohay die weltweiten Geschäfte von AutoFlight

leiten, Chad Cashin wird Chief Commercial Officer des Unternehmens

- AutoFlight plant die ersten US-Flüge in den kommenden Monaten



Der globale eVTOL-Pionier AutoFlight (https://www.autoflight.com/) hat seine

erste US-Niederlassung am Flughafen Napa County in Kalifornien eröffnet. Der

Expansionskurs des Unternehmens wird zudem durch zwei erfahrene Branchenexperten

unterstützt: Omer Bay-Yohay, Co-Founder und ehemaliger CEO von Eviation

Aircraft, wurde zum Präsidenten von AutoFlight ernannt, während Chad Cashin,

ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung bei Joby Aviation, die Rolle des

Chief Commercial Officer übernimmt. Eine der ersten Aufgaben des Teams wird der

erfolgreiche Transitionsflug des Lufttaxis Prosperity I über US-amerikanischem

Boden sein; der Flug ist für die kommenden Monate geplant.





Im Juni veröffentlichte AutoFlight ein Video von Prosperity I(https://www.youtube.com/watch?v=z38zbkYCtJ4) , das ein neues Design mitverbesserter Lift & Cruise Konfiguration, optimierten Hubpropellern undverbesserter Schwebe- und Reiseflugleistung zeigt. AutoFlight hat im Jahr 2022mehr als einhundert vollständige Transitionsflüge mit seinen Flugzeugenerfolgreich absolviert und ist voll im Plan, den Flugbereich weiter auszudehnenund das Zertifizierungsprogramm der Europäischen Agentur für Flugsicherheit(EASA) voranzutreiben.Prosperity I ist für kurze Transfers zwischen Stadtteilen, Pendlerflüge zumFlughafen, die Verbindung zwischen nahegelegenen Städten oder Ausflüge aufs Landkonzipiert, um Verkehr am Boden zu vermeiden. Wenn Prosperity I im Jahr 2025 fürden kommerziellen Flugbetrieb bereit ist, dürfte sich eine einstündige Autofahrtmit Prosperity I auf etwa zehn Minuten verkürzen - mindestens so sicher undnicht teurer als eine Fahrt mit dem Taxi.Omer Bay-Yohay, Präsident von AutoFlight, sagt: " Der Name AutoFlight ist einSynonym für Einfachheit, Sicherheit und 'Getting things done'. Ich freue michsehr, mit diesem fantastischen Team zu arbeiten. Chad und ich wurden mit offenenArmen empfangen. Wir freuen uns darauf, unsere neuen Kolleginnen und Kollegenauf ihrer inspirierenden Reise zu unterstützen, den Himmel für den individuellenMassentransport zu öffnen, indem wir sichere und effiziente eVTOL-Flugzeugeentwickeln, die auch wirtschaftlich sinnvoll sind. "Die US-Expansion von AutoFlight ist der jüngste in einer Reihe von Meilensteinenfür den eVTOL-Innovator, zu denen auch die Eröffnung eines europäischenStandorts in Augsburg, die Ernennung von Mark Henning (ehemals Airbus) zumEuropa-Geschäftsführer sowie eine 100-Millionen-Dollar-Investition derTech-Holding Team Global gehören.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Lukas Knochel (mailto:l.knochel@bettertrust.de ) oder Lucas Neurauter (mailto:l.neurauter@bettertrust.de ).Bildmaterial: https://we.tl/t-Z6zhmp8GmLÜber AutoFlightAutoFlight ist ein globales Hightech-Startup, das sich der Entwicklung undHerstellung von elektrischen Luftfahrzeugen verschrieben hat, um sichere undzuverlässige Logistiksysteme und urbane Luftmobilitätslösungen für Menschenbereitzustellen. AutoFlight nutzt seine Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz,5G, bahnbrechenden Materialien und fortschrittlicher Fertigung im Drohnenmarkt,um die Entwicklungen in der eVTOL-Branche voranzutreiben. Das Unternehmenverfügt über einen diversifizierten eVTOL-Produktmix, der sich auf großeLogistikflugzeuge und Passagierflugzeuge konzentriert. AutoFlight wird von dereuropäischen Tech-Holding Team Global unterstützt.Pressekontakt:Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Lukas Knochel(l.knochel@bettertrust.de) oder Lucas Neurauter (l.neurauter@bettertrust.de).Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/165638/5336823OTS: AutoFlight LIMITED