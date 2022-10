- Ergebnisse aus 13 Bohrlöchern (1033 Meter) der RC-Bohrungen auf SDW_5 ergaben mehrere Zonen mit oberflächennaher Grafitmineralisierung über eine Streichlänge von mehr als 850 Metern, die in alle Richtungen offen ist.

- Die bedeutendsten Ergebnisse[i] umfassen:

17 Meter mit 13,3% Total Graphitic Carbon (TGC, gesamter grafitischer Kohlenstoff) aus einer Bohrlochlochtiefe von 28 Metern, einschließlich 4 Meter mit 22,0% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 32 Metern (SGRC0010)

8 Meter mit 11,0% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 16 Metern, einschließlich 1 Meter mit 45,0% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 20 Metern (SGRC0011)

12 Meter mit 13,7% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 20 Metern, einschließlich 2 Meter mit 20,6% TGC aus 22 Metern und 2 Meter mit 28,8% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 27 Metern (SGRC0016)

22 Meter mit 20,7% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 38 Metern, einschließlich 9 Metern mit 36,2% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 40 Metern (SGRC0018)

- Das Gebiet, das im Rahmen dieses Programms bebohrt wurde, heißt „Springdale Central“ und ist weniger als 200 m von der bestehenden Mineralressource Springdale entfernt.

- Die Ergebnisse verdeutlichen weiterhin, dass die elektromagnetischen geophysikalischen Untersuchungsdaten hervorragend geeignet sind, um zusätzliche Grafitvorkommen in der Nähe der bestehenden vermuteten Mineralressourcenschätzung von Springdale (15,6 Millionen t mit 6,0 % TGC, einschließlich einer hochgradigen Komponente von 2,6 Millionen t mit 17,5 % TGC) zu identifizieren.[ii].

Die Analyseergebnisse weiterer Bohrungen bei Springdale sind noch ausstehend und werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Zu den Ergebnissen sagte der Executive Chairman von IG6, Phil Hearse: „Springdale Central ist die zweite Grafitentdeckung, die unser Explorationsteam bei unserem ersten Bohrprogramm auf Springdale gemacht hat. Die Ergebnisse sind außergewöhnlich und bestätigen weiterhin den Einsatz elektromagnetischer, geophysikalischer Vermessungsdaten, um das erhebliche Potenzial für Grafitmineralisierung auf all unseren Springdale-Konzessionsgebieten sowie das Potenzial für starkes Ressourcenwachstum auf dem Projektgebiet hervorzuheben.”

Bohrprogramm bei Springdale

International Graphite (ASX: IG6) freut sich, die Ergebnisse von weiteren 13 RC-Explorationsbohrungen beim Grafitprojekt Springdale („Springdale“ oder das „Projekt“) in der Nähe von Hopetoun und 25 km südlich von Ravensthorpe in Western Australia bekannt zu geben (Abb. 1).

Abbildung 1: Lage der Projekte von International Graphite

Bei diesem Bohrprogramm auf Springdale wurden insgesamt 32 Explorations-RC-Bohrlöcher (~2.558 Meter) niedergebracht.

Dreizehn dieser Bohrlöcher wurden in dem Gebiet niedergebracht, das zuvor als SDW_5 identifiziert worden war und nun als Springdale Central bekannt ist und innerhalb von 200 Metern der bestehenden Mineralressource liegt.

Analyseergebnisse wurden für die dreizehn RC-Bohrlöcher erhalten. Abbildung 2 zeigt die Lage von Springdale Central und die Abbildungen 3-7 zeigen die Querschnitte der dreizehn niedergebrachten Bohrlöcher sowie ausgewählte Analyseergebnisse.

Tabelle 2 zeigt erhebliche Grafitabschnitte. Zu den herausragendsten Ergebnissen gehören:

- 17 Meter mit 13,3% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 28 Metern, einschließlich 4 Meter mit 22,0% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 32 Metern (SGRC0010)

- 12 Meter mit 13,7% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 20 Metern, einschließlich 2 Meter mit 20,6% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 22 Metern und 2 Meter mit 28,8% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 27 Metern (SGRC0016)

- 8 Meter mit 11,0% TGC au seiner Bohrlochtiefe von 16 Metern, einschließlich 1 Meter mit 45,0% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 20 Metern (SGRC0011)

- 22 Meter mit 20,7% TGC aus einer Bohrlochtiefe von 38 Metern, einschließlich 9 Meter mit 36,2% TGC au seiner Bohrlochtiefe von 40 Metern (SGRC0018)

Springdale Central (SDW_5) wurde durch einen deutlichen Leiter definiert, der durch luftgestützte elektromagnetische („AEM“) Vermessungsdaten identifiziert wurde. Jedes Bohrloch durchteufte erfolgreich mehrere Zonen mit Grafitmineralisierung mit Mächtigkeiten einzelner Zonen von bis zu 22 Metern (Abbildungen 3-7 und Tabelle 2).

Die Bohrungen laufen weiter, um den Einsatz elektromagnetischer geophysikalischer Vermessung als äußerst effektive Explorationstechnik für die Identifizierung und Definierung leitender Zonen zu bestätigen. Diese Technik eignet sich insbesondere für hochauflösende Zielfindung von Grafitmineralisierung.

Springdale Central (SDW_5) ist das zweite von mindestens 7 Explorationszielen hoher Priorität innerhalb von 2,5 km der hauptsächlichen Springdale-Mineralressource, die bei den laufenden RC-Bohrprogrammen (Abbildung 2) getestet wird.

Diese Ergebnisse sind äußerst vielversprechend in einem Gebiet, auf dem zuvor noch keine Bohrungen stattgefunden haben, und zeigen Gehalte, die mit der bestehenden Mineralressource vergleichbar, wenn nicht sogar besser als diese sind.

Weitere Informationen über das Bohrprogramm sind in der JORC-Tab. 1 in Anhang 1 enthalten.

Abb. 2: Bild von elektromagnetischer Flugvermessung mit leitfähigem Material in Bezug auf Ressourcengebiete und neue Ziele.

Abb. 3: Querschnitt 1 mit mehreren durchschnittenen Grafitzonen

Abb. 4: Querschnitt 2 mit mehreren durchschnittenen Grafitzonen

Abb. 5: Querschnitt 3 mit mehreren durchschnittenen Grafitzonen

Abb. 6: Querschnitt 4 mit mehreren durchschnittenen Grafitzonen

Abbildung 7: Querschnitt 5 zeigt mehrere durchteufte Grafitzonen

Abbildung 8: RC-Bohrproben aus SGRC0016 mit hervorgehobenen Grafitabschnitten

Tab. 1: Bohrkragendaten für diese Pressemeldung (GDA94 MGAz51)

Bohrloch-ID Rechtswert Hochwert RL Neigung Azimut EOH (m) Typ SGRC0010 257931,1 6247216,2 28,54 -60 305,00 78 RC SGRC0011 257997,68 6247173,47 28,77 -60 305,00 84 RC SGRC0012 258062,01 6247126,61 26,37 -60 305,00 43 RC SGRC0012A 258062,01 6247126,61 26,37 -60 305,00 78 RC SGRC0013 257868,95 6247081,08 27,9 -60 305,00 78 RC SGRC0014 257932,9 6247037,13 27,64 -60 305,00 78 RC SGRC0015 257732,55 6246963,75 28,96 -60 305,00 78 RC SGRC0016 257798,54 6246919,34 29,88 -60 305,00 78 RC SGRC0017 257864,9 6246870,31 28,76 -60 305,00 108 RC SGRC0018 257702,21 6246810,85 30,37 -60 305,00 78 RC SGRC0019 257744,46 6246767,83 29,48 -60 305,00 84 RC SGRC0020 257545,67 6246624,34 30,48 -60 305,00 90 RC SGRC0021 257612,54 6246578,39 29,63 -60 305,00 78 RC

Tabelle 2: Signifikante Grafitintervalle

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Durchschnittlicher Gehalt (%TGC) SGRC0010 28 45 17 13,3 SGRC0010 einschließlich 32 36 4 22,0 SGRC0010 48 49 1 2,1 SGRC0011 4 8 4 6,1 SGRC0011 16 24 8 11,0 SGRC0011 einschließlich 20 21 1 45, SGRC0011 74 84 10 7,1 SGRC0011 einschließlich 76 77 1 26,9 SGRC0012A 11 14 3 1,6 SGRC0012A 51 59 8 8,8 SGRC0012A einschließlich 56 58 2 30,3 SGRC0012A 73 75 2 10,8 SGRC0013 45 47 2 29,0 SGRC0014 15 19 4 4,9 SGRC0014 29 39 10 9,6 SGRC0014 einschließlich 35 36 1 35,2 SGRC0014 56 58 2 1,6 SGRC0015 11 16 5 7,6 SGRC0015 29 32 3 3,4 SGRC0015 36 37 1 2,3 SGRC0015 40 42 2 3,7 SGRC0015 47 48 1 7,9 SGRC0015 55 56 1 1,1 SGRC0015 58 66 8 7,0 SGRC0015 68 78 10 8,1 SGRC0016 13 16 3 7,5 SGRC0016 20 32 12 13,7 SGRC0016 einschließlich 22 24 2 20,6 SGRC0016 einschließlich 27 29 2 28,8 SGRC0016 36 41 5 5,6 SGRC0016 65 66 1 1,3 SGRC0017 32 33 1 1 SGRC0017 67 72 5 11,1 SGRC0017 74 80 6 2,8 SGRC0017 83 88 5 1,8 SGRC0017 90 99 9 10,5 SGRC0017 einschließlich 96 98 2 22,4 SGRC0018 3 4 1 8 SGRC0018 10 12 2 3,7 SGRC0018 30 32 2 11,0 SGRC0018 38 60 22 20,7 SGRC0018 einschließlich 40 49 9 36,2 SGRC0018 einschließlich 59 60 1 22,7 SGRC0018 63 66 3 10,6 SGRC0018 einschließlich 64 65 1 22,1 SGRC0019 73 78 5 11,7 SGRC0019 einschließlich 76 77 1 20,7 SGRC0020 2 4 2 1,6 SGRC0020 6 11 5 1,5 SGRC0020 14 16 2 1,3 SGRC0020 23 28 5 9 SGRC0020 46 55 9 9,9 SGRC0020 einschließlich 46 47 1 36,8 SGRC0021 0 1 1 3,6

Anmerkung: Die Mächtigkeiten der Abschnitte beziehen sich auf das Bohrloch und wurden mit einem Minimum von 1 Meter internem Abraum und einem TGC-Cut-off von 1 % berechnet.

Einschließlich der Abschnittsmächtigkeiten bohrlochabwärts, berechnet mit einem Minimum von 1 Meter internem Abraum unter Verwendung eines 20%igen TGC-Cutoff. %-TGC gerundet auf 1 Dezimalstelle.

Tabelle 3: Zusammenfassung der Mineralressourcenschätzung für Grafitprojekt Springdale (JORC 2012)

Bereich Tonnen (Mt) Dichte (t/m3) Grafit (TGC%) Klassifizierung Hochgradig 2,6 2,1 17,5 Vermutet Niedriggradig 13,0 2,2 3,7 Vermutet Gesamt 15,6 2,2 6,0 Vermutet

Diese Pressemitteilung wurde vom Board of Directors von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Phil Hearse

Executive Chairman

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Hodby

CFO/Company Secretary

robert.hodby@internationalgraphite.com.au

+61 407 770 183

Marie Howarth

Media & Communication

marie.howarth@internationalgraphite.com.au

+61 412 111 962

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren Sparks zusammengestellt und von Herrn Peter Langworthy geprüft wurden. Herr Sparks ist der leitende Berater und Vollzeitmitarbeiter von OMNI GeoX Pty Ltd. Er ist Mitglied des Australischen Instituts für Geowissenschaftler ("AIG"). Herr Sparks und Herr Langworthy verfügen über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) zu qualifizieren. Herr Sparks und Herr Langworthy erklären sich mit der Veröffentlichung der Informationen in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die sachkundige Person bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Veröffentlichung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung nicht wesentlich geändert.

Über International Graphite

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Grafitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie.

Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische „Mine-to-Market“-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Grafitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Grafitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

[i] Auf 1 Dezimalstelle gerundet.

[ii] Weitere Details zur Mineralressourcenschätzung, einschließlich des unabhängigen technischen Bewertungsberichts für das Projekt Springdale, finden Sie im Prospekt des Unternehmens vom 21. Februar 2022, der durch den Zusatzprospekt vom 4. März 2022 aktualisiert wurde.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

