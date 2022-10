Große Erwartungen und Optimismus angesichts der FITUR 2023 (FOTO)

Madrid (ots) - Die internationale Tourismusmesse FITUR, die vom 18. bis 22.

Januar 2023 bereits in ihr 43. Jahr geht, sieht ihrer nächsten Auflage mit

überaus positiven Erwartungen entgegen. Das liegt nicht zuletzt am florierenden

Fremdenverkehr und seiner Widerstandsfähigkeit, die er in den schwierigen

vergangenen Jahren mit der Unterstützung von Institutionen und Branche bewiesen

hat.



Guatemala wird das Partnerland einer der wichtigsten Auflagen der FITUR sein,

auf der das Land sein Markenimage gegenüber den internationalen Märkten stärken

wird.