Starker Anstieg von mobilem Arbeiten zu verzeichnen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Unternehmen begreifen Formen mobilen Arbeitens zunehmend als Chance

- Etwa die Hälfte ihrer Arbeit leisten Beschäftigte künftig außerhalb

betrieblicher Arbeitsstätten

- Ortsunabhängiges Recruiting erweitert die Chancen bei der Talentsuche



Der Druck auf dem Arbeitsmarkt steigt, insbesondere durch den anhaltenden

Fachkräftemangel. Für Unternehmen bedeutet dies, dass es für sie immer wichtiger

wird, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Das Angebot, mobil

bzw. von zu Hause aus zu arbeiten - in der Corona-Krise oft nur als Notlösung

genutzt - sehen immer mehr Betriebe als Chance, Talente für sich zu gewinnen.

Nach der aktuellen Lurse Studie "Mobiles Arbeiten" erwarten die befragten

Unternehmen für die Zukunft, dass ihre Beschäftigten im Durchschnitt fast die

Hälfte ihrer Arbeitszeit mobil erbringen werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

An der Online-Befragung in diesem Sommer haben sich insgesamt 137 Unternehmender unterschiedlichsten Branchen beteiligt (überwiegend nicht produzierende).Die meisten von ihnen (87 %) zählen mehr als 250 Mitarbeitende. Fast dreiViertel (73 %) bieten Formen des mobilen Arbeitens an, in der Regel auf Basiseiner Betriebs- oder einer Gesamtbetriebsvereinbarung. Dabei können dieBeschäftigten im Durchschnitt 3,2 Tage pro Woche ihrem Firmenarbeitsplatzfernbleiben. Jeweils 26 % der Betriebe gestatten dies an 2 oder 3 Tagen, undnicht weniger als 23 % lassen mobiles Arbeiten völlig ohne zeitlicheEinschränkung zu.Stärkere Mitarbeiterbindung, verbessertes Recruiting"Auf die Frage, warum sie mobile Arbeitsformen ermöglichen, haben dieStudienteilnehmenden ganz klar geantwortet", sagt Maximilian Evers, Partner beiLurse. "Als wesentliche Motivation wurden vor allem die gesteigerteAttraktivität als Arbeitgeber (88 %) und die verstärkte Mitarbeiterbindung (86%) angegeben." Etwa drei Viertel der Befragten (76 %) nannten hier auch diepositive Erfahrung aus der verpflichtenden Home Office Zeit, während diegleichbleibende oder gestiegene Produktivität von 40 % als Beweggrund genanntwurde.Bei etwas mehr als einem Drittel (35 %) hat sich mit der Einführung bzw.Erweiterung mobilen Arbeitens auch die Einstellungspraxis geändert: Sierekrutieren Talente nun auch ortsunabhängig. "Damit erhöhen diese Firmennatürlich ihren Suchradius und damit die Auswahl an potenziellen Fachkräftenerheblich", so Evers.Viele Arbeitnehmende, insbesondere solche mit Kindern oder pflegebedürftigenAngehörigen, wünschen sich mehr Flexibilität in Bezug auf ihren Einsatzort.Mobiles Arbeiten kommt ihnen sehr entgegen. Finanzielle Anreize braucht es dahernicht. So sehen 82 % der befragten Unternehmen keine Notwendigkeit für eine